Control przez tydzień za darmo w Epic Games Store. Znamy także gry, które trafią do oferty za tydzień

Control od Remedy Entertainment to jedna z najlepiej ocenianych gier 2019 roku. Przygoda bohaterki ze specjalnymi mocami spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem zarówno przez recenzentów, jak i graczy. W ostatnich miesiącach gra dołączyła do katalogu abonamentowych gier Xbox Game Pass, a w lutym była także częścią abonamentu Playstation Plus. Teraz coś dla graczy PC. Przez najbliższy tydzień Control można pobrać za darmo w sklepie Epic Games Store!

Control za darmo. Pobierz grę z Epic Games Store – masz czas do 17 czerwca!

Po tym, jak tajna agencja z siedzibą w Nowym Jorku zostaje zaatakowana przez pozaziemskie siły, obejmujesz funkcję jej nowej dyrekcji i walczysz o odzyskanie kontroli.

Ta trzecioosobowa gra akcji stworzona przez studio Remedy Entertainment postawi przed Tobą nie lada wyzwanie. Musisz posiąść nadprzyrodzone umiejętności, opanować posługiwanie się w pełni modyfikowalną bronią i poradzić sobie z dynamicznie reagującym otoczeniem podczas walki w pełnym realizmu, nieobliczalnym świecie.

Centralną postacią w grze jest Jesse Faden, która oswaja się z rolą dyrektorki agencji, poszukując odpowiedzi na nurtujące ją pytania. Świat Control ma do opowiedzenia swoją własną historię, podobnie jak sprzymierzeńcy, których Jesse napotka na swojej drodze. Współpracując z innymi agentami, bohaterka wpada na trop dziwnych eksperymentów i sekretów.

Remedy Games są mistrzami fajnie prowadzonej narracji, budowania klimatu i światów, których próżno szukać gdziekolwiek indziej. Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji by zapoznać się z przygodami Jessee Faden, a macie dostatecznie mocny komputer by uruchomić grę, to prawdopodobnie lepsza okazja się szybko nie powtórzy! Control za darmo pobierzecie tutaj!

Przy okazji dzisiejszej darmowej gry, Epic Games Store odkrył także karty i… wiemy czego można spodziewać się później. W dniach 17-24 czerwca będą na graczy czekały dwie darmowe gry: Hell is other Demons oraz Overcooked! 2.