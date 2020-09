Co potrafi ekspres do kawy Philips 5400 LatteGo?

Philips 5400 LatteGo, który jest najwyższym model wśród ekspresów producenta wyposażonych w system spieniania mleka LatteGo. Jak wygląda i co potrafi? Zaraz się wszystkiego dowiecie.

Sprzęt wyposażono w ceramiczny młynek oferujący 12 ustawień. Ceramika jest bardzo odporna na ścieranie i podobno sprzęt ma zapewnić aż 20 tysięcy filiżanek kawy). LatteGo to natomiast autorski system spieniania mleka, oprócz specjalnego pojemnika nie ma tu żadnych rurek, a to wiąże się z łatwością czyszczenia. Składa się on z dwóch elementów i klapki, łatwo go rozmontować i umyć i to rzecz, której nie da się przecenić. Szczególnie, że można po prostu wrzucić go do zmywarki. Montaż ekspresie jest szybki i łatwy, więc jeśli w pojemniku zostanie nim mleko, można go szybko schować do lodówki.

Chcecie dowiedzieć się więcej o ekspresie Philips 5400 LatteGo? W takim razie zapraszam na film.

Materiał powstał we współpracy z firmą Philips.