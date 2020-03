Co nowego trafi na Netflix w kwietniu? Na te filmy i seriale czekam najbardziej

Wszyscy byliśmy troch zaskoczeni, że Netflix tak wcześnie ujawnił kompletną listę nowości na kwiecień. Jeszcze dziwniejsze jest to, że część ich własnych produkcji wciąż nie doczekała się zwiastunów. Przejrzałem, co tam serwis zaplanował na najbliższe kilkadziesiąt dni i wybrałem najciekawsze moim zdaniem propozycje filmów i seriali. Tak, jak w marcu – pojawi się zarówno sporo materiałów Netflix Originals, których nie obejrzymy u konkurencji i zostały przygotowane specjalnie dla serwisu, ale również tytułów na licencji. Jest w czym wybierać i myślę, że nie wystarczy czasy by wszystko obejrzeć. Ale wierzę, że będziecie się starali wyczyścić listę, no chyba że tak jak ja macie jeszcze zaległości z poprzednich miesięcy.

