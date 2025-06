CMI – budżetowy hit dla majsterkowiczów czy strata pieniędzy?

CMI – co to za marka? Kto produkuje sprzęt z OBI?

Jeśli zdarza Ci się odwiedzać markety budowlane OBI prawdopodobnie zwróciłeś(-aś) uwagę na produkty sygnowane logo CMI. To najczęściej elektronarzędzia, akcesoria remontowe lub sprzęt ogrodowy. Marka zdobyła pewną popularność wśród majsterkowiczów dzięki przystępnym cenom i szerokiej ofercie. Czym tak naprawdę jest CMI? Kto produkuje te narzędzia i czy ich jakość dorównuje konkurencji? Sprawdźmy.

CMI – marka własna marketu budowlanego OBI

CMI to marka własna sieci OBI, co oznacza, że produkty sygnowane tym logo są wytwarzane na zlecenie marketu i nie robi tego jeden konkretny producent. Tego typu model biznesowy jest powszechny w branży marketów budowlanych, a także w popularnych dyskontach (patrz Parkside z Lidla). Podobne podejście stosują Castorama z marką MacAllister czy Leroy Merlin ze swoim Dexterem. Narzędzia CMI to produkty OEM (Original Equipment Manufacturer), najczęściej produkowane w fabrykach w Chinach, a następnie brandowane logo CMI dla OBI. Choć dokładne dane o producentach nie są publicznie dostępne, źródła branżowe wskazują, że OBI współpracuje z różnymi dostawcami z Azji, co pozwala utrzymać niskie koszty.

Asortyment CMI w OBI jest dość szeroki i obejmuje przeróżne elektronarzędzia (wiertarki, szlifierki, pilarki, młotowiertarki), narzędzia ręczne, akcesoria budowlane (pianki montażowe, silikony), a także produkty do ogrodu, takie jak kosiarki, meble ogrodowe czy grille. W ofercie znajdują się również baterie, akcesoria grillowe, żarówki i części elektroniczne. Tak duża różnorodność sprawia, że CMI jest marką skierowaną głównie do amatorów i osób poszukujących niedrogich rozwiązań do domowych remontów.

Jakość i parametry – jak CMI wypada w testach?

Testy, które można znaleźć w sieci, udowadniają najczęściej, że narzędzia CMI dobrze sprawdzają się w zastosowaniach domowych, takich jak wiercenie w drewnie, montaż mebli czy drobne prace remontowe. Jednak w profesjonalnych warunkach, gdzie wymagana jest wysoka trwałość i intensywna eksploatacja, produkty CMI mogą nie sprostać oczekiwaniom. Użytkownicy na forach budowlanych chwalą CMI za stosunek ceny do jakości, ale zwracają uwagę na ograniczenia, takie jak brak części zamiennych czy trudności z serwisem pogwarancyjnym.

Co użytkownicy mówią o CMI?

Przeglądając komentarze na stronie OBI oraz fora internetowe, można zauważyć, że narzędzia CMI cieszą się sporą popularnością wśród amatorów. Użytkownicy doceniają niską cenę i przyzwoitą jakość w domowych zastosowaniach. Krytyka dotyczy głównie trwałości w dłuższej perspektywie oraz serwisu. W przeciwieństwie do marek premium, takich jak DeWalt czy Milwaukee, CMI nie oferuje rozbudowanej sieci serwisowej, a części zamienne są trudno dostępne. To sprawia, że narzędzia CMI są bardziej jednorazowym wyborem dla osób, które nie planują intensywnego użytkowania.

CMI w praktyce – dla kogo są te narzędzia?

Produkty CMI są skierowane przede wszystkim do majsterkowiczów i osób przeprowadzających okazjonalne remonty. Ich największą zaletą jest cena – wiertarka czy szlifierka CMI kosztuje często o połowę mniej niż odpowiedniki od renomowanych producentów. Dla przykładu, wiertarko-wkrętarka akumulatorowa CMI 18V to wydatek rzędu 150-200 zł, podczas gdy podobne modele Boscha czy Makity kosztują 400-600 zł. Dla osób, które potrzebują narzędzia do sporadycznego użytku, taka różnica cenowa jest istotnym argumentem.

Marka CMI sprawdzi się w zadaniach takich jak:

montaż mebli i lekkie prace stolarskie;

wiercenie w drewnie, plastiku czy miękkich metalach;

drobne prace ogrodowe, np. przycinanie żywopłotu czy koszenie trawy;

malowanie i drobne remonty domowe.

Profesjonaliści, którzy codziennie pracują z narzędziami, mogą jednak uznać CMI za niewystarczające ze względu na mniejszą trwałość i ergonomię.

CMI a konkurencja – czy warto?

Porównując CMI z innymi markami własnymi marketów, jak MacAllister czy Dexter, widać podobny poziom jakości i cen. CMI wyróżnia się jednak szerokim asortymentem, który obejmuje nie tylko narzędzia, ale także akcesoria i wyposażenie domu. W porównaniu z markami premium CMI przegrywa w kategorii trwałości i serwisu, ale wygrywa ceną.

CMI to marka, która w OBI pełni rolę przystępnej cenowo alternatywy dla droższych narzędzi. Produkowane głównie w Chinach jako produkty OEM, oferują solidną jakość dla amatorów i osób szukających ekonomicznych rozwiązań. Choć nie zastąpią profesjonalnych marek, takich jak Bosch czy Makita, narzędzia CMI są dobrym wyborem dla domowych majsterkowiczów.