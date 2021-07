Wielki wyciek Clubhouse? W Darknecie sprzedawana jest baza 3,8 miliarda nr telefonów z serwisu

Clubhouse dosłownie kilka dni temu otworzył się na wszystkich. Nie potrzeba już zaproszeń, by móc skorzystać z aplikacji — wystarczy się zarejestrować i można zakładać pokoje, dołączać do rozmów — a od kilku tygodni nawet wysyłać prywatne wiadomości. Ale z tą otwartością to zrobiło się zbyt dosłownie. Platforma zaliczyła ogromny wyciek, którego częścią może być także Twój numer telefonu. Tak, nawet jeśli nie miałeś konta w serwisie. I nie, nie chodzi o ten kwietniowy wyciek danych w Clubhouse.

Clubhouse oficjalnie nie odniósł się jeszcze do tych informacji, ale Marc Reuf pracujący w agencji scip ag, poinformował na swoim Twitterze, że w Darknecie pojawiła się oferta sprzedaży 3,8 miliarda (!) numerów telefonów, które zostały wykradzione z bazy Clubhouse. I nie chodzi wyłącznie o numery zarejestrowanych użytkowników, ale także ich zynchronizowane listy kontaktów. Do swojego wpisu Mark Reuf załączył także zrzut ekranu z darknetowego forum. Co więcej – sprzedawca twierdzi, że Clubhouse zbiera informacje o książkach adresowych użytkowników i automatycznie wszystkie kontakty dodaje do swojej bazy – i dzięki tym praktykom taka oferta jest w ogóle możliwa.

Full phone number database of #Clubhouse is up for sale on the #Darknet. It contains 3.8 billion phone numbers. These are not just members but also people in contact lists that were synced. Chances are high that you are listed even if you haven't had a Clubhouse login. pic.twitter.com/PfAkUJ0BL5

— Marc Ruef (@mruef) July 23, 2021