Citizen: aplikacja do transmisji ze scen przestępstw kusi twórców niezłymi zarobkami

Z założenia wszystko co dzieje się na Citizenie jest mało przyjemne, ale jak świat światem — ludzie są ciekawscy, chcą wiedzieć, chcą być na bieżąco. Powody są różne. Nie dalej niż w maju jednak głośno zrobiło się o ofercie 30 tys. dolarów nagrody od CEO aplikacji. Nagroda oferowana była za odnalezienie człowieka, który odpowiedzialny był za podpalenie. Na platformie udostępniono jego wizerunek oraz dane osobowe i zachęcano do „upolowania tego człowieka”. Niestety, nie wszystko jest takie proste, jak byśmy chcieli – okazało się, że poszukiwany za pośrednictwem aplikacji mężczyzna był niewinny — ale słowa których używano w poszukiwaniach nie pozostawiały wątpliwości, że to właśnie on odpowiedzialny jest za tragedię. Nietrudno sobie wyobrazić jak tragiczne w skutkach mogły być takie nawoływania.

Aplikacja pełna przestępstw nie chce spoczywać na laurach

W maju pojawił się na łamach Vice artykuł z informacjami, że w niedalekiej przyszłości Citizen może dorobić się własnej ekipy, określanej mianem prywatnej siły bezpieczeństwa, poza tym od jakiegoś czasu na ulicach można spotkać patrole składające się z samochodów oklejonych ich logo. I choć firma twierdzi, że był to tylko pilotaż i nie ma planów ruszenia z tym na poważnie, kto wie, co przyniesie przyszłość…

Źródło: 1, 2, 3