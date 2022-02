Pojawienie się tak uniwersalnych platform streamingowych do grania jak Google Stadia czy NVIDIA GeForce Now sprawiło, że Chromebooki mogą być - w jakimś sensie - brane pod uwagę także przez osoby, które będą chciały zagrać na nowym laptopie. Ich brak kompatybilności i ograniczone możliwości zasobów nie są już przeszkodą, ale to nie oznacza, że Google nie będzie starać się zmienić ich pozycji na rynku na inne sposoby. Od pewnego czasu mówi się o próbach przeniesienia na Chromebooka aplikacji Steam.

Steam zmierza na Chromebooki

Odpowiada za to projekt o nazwie kodowej Borealis, który ma za zadanie umieścić Steama i kompatybilne ze środowiskiem Linux gry na Chromebookach. W tej kwestii nie doczekaliśmy się żadnych oficjalnych zapowiedzi czy konkretów, ale (potencjalnych) użytkowników Chromebooków takie wieści na pewno cieszą, a prace nad tym rozwiązaniem mają trwać cały czas od momentu, gdy o nim po raz pierwszy wspomniano.

Wsparcie dla klawiatur RGB w Chrome OS

Ambicje Google sięgają jednak znacznie dalej, a niektóre sprawy wynikają wręcz same z siebie - pojawienie się gier na Chromebookach będzie sporą szansą na oddanie w ręce użytkowników nowego ekosystemu. Już teraz pojawiają się akcesoria "Works with Chromebook" od niektórych producentów, więc szanse na przygotowanie całej linii produktów dla graczy, które będą zgodne z Chromebookami wydaje się wręcz kwestią czasu.

A pierwsze sygnały o tym świadczące już się pojawiają, ponieważ w kodzie Chrome OS odkryto flagę o treści "Enable RGB Keyboard Support". To jednoznacznie sugeruje obsługę klawiatur z podświetleniem RGB, czyli coś, o czym w kontekście Chromebooków w ogóle się do tej pory nie mówiło. Z tego, co udało się ustalić serwisowi 9to5google, możliwe będzie ustawienie podświetlenia dla każdego klawisza z osobna, a także poziom jasności podświetlenia dla całej klawiatury. Redakcja zwraca też uwagę, że nie musi to dotyczyć już dostępnych na rynku przeróżnych akcesoriów podłączanych na USB i Bluetooth, lecz jeszcze nie pokazanych urządzeń ze specjalnej linii gamingowych Chromebooków, które będą miały wbudowane klawiatury RGB.