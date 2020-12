Wygodny dostęp do haseł w Chrome: synchronizacja nie będzie już wymagana

Google Chrome jest niewątpliwym liderem na rynku przeglądarek — zarówno mobilnych jak i desktopowych. Jego udział w rynku jest miażdżący i na tę chwilę nic nie wskazuje na to, by miało się to szybko zmienić. Czy jest idealny? No oczywiście że nie — ale ekipa Google regularnie pracuje nad tym, by korzystało się z niego coraz wygodniej. Wkrótce doczekamy się ułatwionego dostępu do haseł zapisanych w przeglądarce. Nareszcie synchronizacja całej przeglądarki nie będzie wymagana, by mieć dostęp do naszych haseł haseł zapisanych w chmurze.

Wygodny dostęp do wszystkich kont, z których korzystaliśmy

Google Chrome pozwoli nareszcie na dostęp do naszych zapisanych w chmurze danych mimo kilku kont. Przeglądarka zapamięta dane kont do których się logowaliśmy i w mig będziemy mogli się między nimi przełączać. Opcjonalnie: można będzie zalogować się nimi nawet w trybie Incognito. Tym co ma szanse ucieszyć użytkowników żonglujących kontami będzie prawdopodobnie łatwy dostęp do danych zapisanych na innym koncie, w tym także tych związanych z płatnościami. Niezbędne będzie jednak podanie kodu zabezpieczenia karty albo zweryfikowanie tożsamości za pośrednictwem dostępnych na urządzeniu zabezpieczeń biometrycznych.

Automatyczne wypełnianie haseł bez konieczności synchronizacji wszystkich danych

Drugą z zapowiedzianych przez Google zmian jest łatwiejszy dostęp do naszych zapisanych haseł. Nie trzeba będzie włączać już synchronizacji w przeglądarce, by móc skorzystać z autowypełniania haseł. Przy zapisywaniu hasła będziemy mogli korzystać z opcji zapisywania ich lokalnie, bądź w chmurze – wybór należeć będzie do nas. To nowość którą Google ogłosiło — i jej wdrażanie zapowiedziano w ciągu najbliższych miesięcy. Ile jednak przyjdzie nam poczekać na jej wdrożenie — jeszcze nie wiadomo. Oby nie kazali nam zbyt długo czekać.

Źródło