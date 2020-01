Mobilny Chrome z solidnymi zmianami w interfejsie. Macie kilka opcji do wyboru

Ciągłe zmiany w aplikacjach mobilnych, z których korzystamy codziennie, mają niejednokrotnie ogromny wpływ na wygodę i szybkość wykonywania niektórych czynności. Przeglądarka internetowa to jedna z najczęściej używanych aplikacji, a w czołówce ich rankingu znajduje się Google Chrome. To właśnie przeglądarkę Google może czekać solidna modyfikacja w interfejsie i choć jednych może ta zmiana zadowolić, to istnieje spore prawdopodobieństwo że innych porządnie zirytuje.

Pasek nawigacyjny w Chrome na dole ekranu

Przeniesienie paska nawigacyjnego na dół ekranu w wielu aplikacjach uznano za świetny pomysł, ale nie dzieje się to tak szybko w przypadku przeglądarek. Niektóre elementy wciąż pozostają na górze ekranu i by to zmienić należy sięgać po dodatkowe komendy lub zaawansowane opcje. W Chrome wystarczy aktywować odpowiednią flagę, by włączyć interfejs Duet – wtedy pasek ze skrótami do najważniejszych funkcji przeglądarki znajdzie się na dole. W tej chwili znajdziemy tam cztery ikony, ale Google planuje zredukować ich liczbę do trzech.

Trzy różne warianty układy ikon na dolnym pasku Chrome

Aktualnie znajdziemy tam skróty do strony głównej, funkcji udostępniania, wyszukiwania, podglądu otwartych kart oraz podręcznego menu. W Chrome Beta i Dev można ograniczyć liczbę wyświetlanych ikon do trzech decydując o tym, które ze skrótów znajdą się w podręcznym menu. Do wyboru są trzy warianty: Strona główna, wyszukiwarka, podgląd kart; strona główna, wyszukiwarka, udostępnianie; nowa karta, wyszukiwarka, udostępnianie. Po włączeniu tej funkcji i wybraniu któregokolwiek z wariantów, przycisk rozwijanego menu powędruje na wysokość paska adresu przy prawej krawędzi ekranu. Nie wszyscy będą z tej zmiany zadowoleni.