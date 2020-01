Zhaoxin zaoferuje swoje procesory wszystkim chętnym

Zhaoxin to spółka należąca do chińskiego rządu oraz VIA Technologies, która projektuje i sprzedaje swoje procesory głównie chińskim instytucjom. VIA posiada patenty związane z architekturą x86 od wielu lat, ale nie wytrzymała rywalizacji z Intelem i AMD, dlatego teraz współpracuje z chińskim partnerem, który zapewnia odpowiedni rynek zbytu dla jej produktów. Procesory z serii KaiXian powstają już od kilku lat, ale do tej pory nie były publicznie dostępne. Ma to się zmienić w marcu, kiedy to na chiński rynek trafią pierwsze zestawy do samodzielnego montażu z procesorem KaiXian KX-6780A.