Chińczycy rozpoczęli długi marsz na Marsa

Nie ma się co oszukiwać, rywalizacja chińsko-amerykańska może przynieść światu dość nieciekawe skutki. Nie mniej jednak są pola, które dzięki ambicjom obu stron mogą sporo zyskać. Jednym z nich wydaje się podbój kosmosu, z najważniejszym trofeum pt. „Człowiek na Marsie” do zdobycia. Po latach ogólnej stagnacji Amerykanie odskoczyli konkurencji, głównie dzięki rozwojowi technologii kosmicznych w sektorze prywatnym, ale Chińczycy starają się nadrobić zaległości, i to w dość spektakularny sposób.