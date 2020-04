Children’s Watch 3 Pro Super Version – czy kupisz go swojemu dziecku?

Children’s Watch 3 Pro Super Version to najnowsza propozycja od Huawei na zegarek dla dzieci. Huawei na każdym kroku zaznacza, że bezpieczeństwo naszych pociech stoi na pierwszym miejscu. Czy to dobre rozwiązanie?

Huawei nie zwalnia tempa na żadnym z frontów mimo trwającej burzy. Działa prężnie w obszarze tradycyjnych smartfonów jak i tych składanych, smartwatchy dla aktywnych, a teraz pokazuje nam to. Produkt, który na początek wzbudził mój śmiech, jednak jak się człowiek nad tym trochę zastanowi to wcale nie jest taki głupi. Mowa tu o najnowszym smartwatchu Huawei Children’s Watch 3 Pro Super Version. No dobra produkt może głupi nie jest, ale nad nazwą muszą poważnie popracować.

Ciężko się nie domyślić, że to produkt kierowany do dzieci. Widać to wyraźnie po designie, który stylistyką bardziej nawiązuje do gadżetu super bohatera niż codziennej pracy w biurze. Na pewno to co rzuca się w oczy to bardzo masywna konstrukcja (ciekawe w ślad za tym idzie również wytrzymałość urządzenia) oraz wcięcie w górnej części w której umieszczono kamerę o rozdzielczości 5 Mpix.

Specyfikacja Children’s Watch 3 Pro Super Version

Skoro wspomniałem o kamerze to przejdźmy do całościowej specyfikacji. Zegarek posiada 1GB pamięci RAM oraz 8GB pamięci wewnętrznej. Za łączność odpowiada moduł 4G oraz WiFi. Wisienką na torcie są bardzo głośne (nie tylko na standardy smartwatchy) i dobrej jakości głośniki. O ich roli opowiem za chwilę.

Nasuwa się pytanie po co takie urządzenie dla naszych pociech? Przecież raczej nasze społeczeństwo cierpi na problem z nadmiarem technologii w ich życiu, a nie jej niedoborem. No cóż, odpowiedź jest zaskakująca prosta. Chodzi o lepszą kontrolę nad tym co i kiedy robi dziecko. Taki gadżet spełnia dwa podstawowe cele:

Upraszcza i usprawnia komunikacje – ciężko powiedzieć, że się nie słyszało telefonu, skoro cała ręka drży od wibracji wywołanych przez smartwatch

Zegarek dzięki wbudowanemu modułowi GPS podaje aktualne miejsce położenia naszego potomstwa

Oczywiście nasuwa się pytanie po co to wszystko? Moi/wasi rodzice jakoś dali sobie radę bez tych wszystkich wynalazków. GPS na ręce nie był niezbędny do tego, żeby nie wpadać 3 razy dziennie pod samochód, a telefon przyspawany do ręki nie był niezbędny do płynnej komunikacji. W moim przypadku wystarczyła mama na balkonie – komunikacja niemal bez zakłóceń.

Co robi Children’s Watch 3 Pro Super Version?

No dobra, odbiegłem trochę od tematu. Skupmy się na tym co, poza specyfikacją, dostarcza nam najnowszy smartwatch od Huawei. Przede wszystkim oprogramowanie pozwala na śledzenie dziecka 24 godziny na dobę. Po drugie pozwala na dzwonienie, a dzięki wysokiej jakości głośnikom, o których wspominałem, spisuje się to dobrze nawet w głośnym otoczeniu. Kamerka na froncie pozwala również na odbywanie wideo połączeń – jest to smutna wiadomość dla wszystkich dzieci na świecie, ponieważ ciężko będzie w ten sposób podać fałszywą lokalizację (o GPS już nie wspominam).

Zegarek jest wodoszczelny, co w przypadku urządzenia dla dziecka wydaje się absolutnie krytyczne. Niestety producent nie podzielił się innymi detalami dotyczącymi wytrzymałości oraz żywotności baterii.

Urządzenie będzie dostępne w Chinach od 13 maja i wycenione zostało na ok. 580 zł co jest naprawdę przystępną ceną. Póki co nie wiemy czy Huawei wprowadzi ten zegarek w Europie. Jeśli to zrobi to dla wielu rodziców będzie to na pewno ciekawa propozycja na prezent dla swojego dziecka.