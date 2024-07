Na powrót serialowych przygód "Sherlocka" czekają miliony widzów na całym świecie. Czy jest na to szansa? Twórca serialu zdradza co stoi na przeszkodzie.

"Sherlock" bez wątpienia rozpalał serca i zainteresowanie widzów. Można wręcz odnieść wrażenie, że to jedna z tych marek których ekranizacje nie mogą się nie udać. Główni bohaterowie są bowiem na tyle charyzmatyczni, że jeżeli aktorzy odpowiednio wcielą się w ich role — nawet rozwiązywanie tych samych zagadek daje od groma frajdy.

Od premiery ostatniego, czwartego, sezonu brytyjskiego serialu minęło już ponad 7 lat. Ale serial z Benedictem Cumberbatchem i Martinem Freemanem okazał się na tyle wielkim hitem, że miliony fanów na całym świecie wciąż liczy na jakiekolwiek wieści związane z kontynuacją i nie tracą w tym temacie nadziei. Steven Moffat, twórca serialu, regularnie jest pytany o to, czy możemy liczyć na więcej. Teraz w rozmowie z Metrem powiedział, że on jest gotowy wrócić do tego projektu tu i teraz, od zaraz. W czym zatem tkwi problem?

Póki co więcej "Sherlocka" nie będzie. Winną jest... popularność głównych aktorów

W przypadku tego konkretnego serialu — chyba nikt nie wyobraża sobie wymiany dwóch głównych aktorów na kogoś przypadkowego. Zwłaszcza dwóch tak charakterystycznych aktorów. Moffat w rozmowie z dziennikiem Metro powiedział, że gdyby mógł zasiąść do pracy — zrobiłby to nawet jutro. Materiału źródłowego nie brakuje, bowiem Arthur Conan Doyle ma na swoim koncie 60 powieści, więc jest nad czym pracować. Dodał też, że bardzo chciałby to zrobić raz jeszcze, jest dostępny, ale do powrotu niezbędna jest obecność dwóch światowej klasy gwiazd. I to w tym jest pies pogrzebany: najzwyczajniej w świecie nie są one teraz dostępne.

Czy doczekamy się wielkiego powrotu serialu? Patrząc na to jak napięte są kalendarze projektowe obu aktorów — nie robię sobie wielkich nadziei. ale kto wie, może pewnego dnia ten projekt się ziści...