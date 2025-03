Ile trzeba zapłacić za projektor? Sprawdzamy różne półki cenowe.

Marzy Ci się kino w domowym zaciszu? Sprawdź, co potrafią projektory z różnych półek cenowych i przekonaj się, ile musisz zainwestować w sprzęt dopasowany do Twoich potrzeb.

Chcę kupić projektor — ile muszę wydać?

Czy trzeba wydawać fortunę, żeby cieszyć się porządnym obrazem, czy wystarczy coś bardziej budżetowego? W tym artykule zerkniemy na różne półki cenowe i sprawdzimy, co realnie oferują modele w przedziale od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mam nadzieję, że po lektorze tego tekstu łatwiej będzie Ci ocenić, czego się spodziewać po sprzęcie tańszym, a co dodatkowego zapewnia segment premium.

Co oferują projektory z poszczególnych segmentów cenowych?

Rynek projektorów zmienia się bardzo dynamicznie – jeszcze kilka lat temu dominowały modele lampowe, a teraz coraz większy udział zyskują urządzenia LED i laserowe. Różnice w cenach bywają jednak kosmiczne. Wystarczy szybki rzut oka na oferty w sklepach internetowych, by zobaczyć urządzenia za 500 zł i takie za 30000 zł (a zdarzają się i droższe!). Podzieliliśmy projektory według segmentów cenowych i omówiliśmy ich typowe parametry. Od poziomu budżetowego, gdzie liczy się przede wszystkim opłacalność, po segment z wyższej półki, w którym kluczowe jest odwzorowanie barw, rozdzielczość i niezawodność.

Najniższa półka, czyli chiński projektor do 500 zł

Magcubic to marka, która pojawia się w ofertach wielu platform sprzedażowych online. Magcubic kusi ultraniską ceną i hasłami o „HD”, ale w praktyce często mamy do czynienia z rozdzielczością na poziomie 480p lub nieco wyższą, która jest skalowana do rzekomego 1080p. Tak samo z jasnością – bywa mocno zawyżana w specyfikacji, więc jeśli planujesz oglądanie czegokolwiek poza zaciemnionym pokojem, możesz się mocno rozczarować.

Czego się spodziewać?

Bardzo podstawowa jakość obrazu: przy cenie poniżej 500 zł trudno liczyć na super odwzorowanie kolorów i kontrast.

Często minimalny zestaw złączy: HDMI, USB, ewentualnie AV. Jest też wbudowany system Android.

Gdzie sprawdzi się tani projektor?

To rozwiązanie dla osób, które chcą po prostu spróbować, jak to jest z projektorem w domu, i nie mają wielkich wymagań. Za taką kwotę możesz potraktować go jako ciekawostkę czy gadżet imprezowy. To również dobre rozwiązanie do pokoju dziecka.

Projektory budżetowe (ok. 800–1500 zł)

Co dostajemy w tej cenie? Przede wszystkim rozdzielczość często nieprzekraczającą 720p. Owszem, trafiają się urządzenia opisane jako „FullHD” w tej półce, ale zwykle to skalowanie, a faktyczny obraz potrafi być zauważalnie gorszy. Jasność w okolicach 2000 lumenów (a niekiedy i mniej). Czy to wystarczy? Zależy od warunków. W typowym salonie w słoneczny dzień może być ciężko dostrzec wyraźne szczegóły. Ale przy zgaszonym świetle i zasuniętych roletach efekt potrafi już być zadowalający.

Dla kogo taki projektor?

Jeśli potrzebujesz czegoś prostego do okazjonalnego oglądania filmów czy seriali przy przyciemnionym świetle, a nie jesteś mega purystą obrazu – to możesz spokojnie w to wejść. Fajnie też sprawdzi się w małej sali konferencyjnej dla prezentacji slajdów – o ile nie masz wysokich wymagań co do odwzorowania kolorów.

Co można znaleźć w tej cenie?

Overmax Multipic 3.5 / 4.1

Polska marka, która wypuszcza projektory do domowego użytku w przyzwoitej cenie. Nie jest to może ideał odwzorowania kolorów, ale do niedzielnego oglądania seriali czy sporadycznych prezentacji w zupełności wystarczy. W dodatku urządzenia te często są kompaktowe i całkiem łatwe w obsłudze.

Wanbo T2 Max

Budżetowy projektor LED, który zdobył sporą popularność w sieci dzięki niskiej cenie i w miarę akceptowalnym parametrom. Sprawdzi się głównie w zaciemnionym pomieszczeniu. Nie jest superjasny, ale jak na swój pułap finansowy, daje radę.

Projektory ze średniej półki (ok. 1500–3000 zł)

To kategoria, w której sporo osób znajduje swój „złoty środek”. Dlaczego? Bo za mniej więcej dwa tysiące z kawałkiem możesz dostać już projektor FullHD od znanych marek (np. Optoma, BenQ, Epson). Różnica w obrazie między tanimi, no-name’owymi modelami a popularnymi producentami jest często kolosalna.

Na co możesz liczyć?

Prawdziwe FullHD (1920×1080), a nie tylko skalowanie z niższej rozdzielczości. Tu już seans Netfliksa czy HBO nie będzie przypominał oglądania filmu przez szybę.

Jasność w granicach 3000–3500 lumenów, co pozwala na nieco bardziej komfortowe oglądanie nawet przy małym świetle dziennym. Nadal jednak najlepiej jest zaciemnić pomieszczenie, żeby zobaczyć wszystkie detale.

Całkiem przyzwoity kontrast (powyżej 10000:1), co przekłada się na większą głębię obrazu. Nie jest to może poziom kinowego HDR-u, ale dla przeciętnego widza będzie to już w pełni akceptowalne.

Co można znaleźć w tej cenie?

XGIMI MoGo Pro

Jeśli zależy Ci na bardziej mobilnym projektorze, a jednocześnie chcesz uniknąć supertaniej chińszczyzny no-name, to XGIMI MoGo Pro będzie ciekawą opcją. Oferuje rozdzielczość FullHD, system Android TV oraz całkiem przyjemny dźwięk z głośników Harman/Kardon. Idealny do sypialni czy na wypady ze znajomymi.

BenQ TH534

Popularny i sprawdzony model, często polecany do kina domowego w rozsądnej cenie. Rozdzielczość FullHD, jasność na poziomie około 3300 lumenów i dobry kontrast wystarczą, by cieszyć się filmami czy grami. Marka BenQ słynie z niezłego wsparcia posprzedażowego, co bywa kluczowe, jeśli chcesz mieć święty spokój.

Epson EH-TW650

Kolejna propozycja dla tych, którzy stawiają na markowy sprzęt w rozsądnym budżecie. Ten projektor 3LCD oferuje żywe kolory i dość równomierne podświetlenie obrazu. Jasność w okolicy 3100 lumenów oznacza, że nie trzeba siedzieć w kompletnym mroku, żeby seans był udany.

Wyższa półka (ok. 3000–8000 zł)

To już poziom, na którym zaczynają się naprawdę konkretne specyfikacje. Znajdziemy tu projektory z natywną rozdzielczością FullHD (a czasem i 4K UHD w wersji „pixel shifting”), z dużo lepszym odwzorowaniem barw. Często trafimy na modele z lampą wysokiej jakości albo rozwiązania LED/laser, które oferują świetną żywotność i stabilną jasność przez cały okres użytkowania.

XGIMI Horizon

Jeśli chcesz pójść level wyżej niż MoGo Pro, XGIMI Horizon (i jego wersja Pro) to już poważniejszy sprzęt – mocniejsza jasność (ok. 2200 ANSI lumenów), tryb automatycznej korekty trapezu, a w „Pro” nawet wyższa rozdzielczość. Nadaje się do solidnego kina domowego z naprawdę przyjemnym dźwiękiem i systemem Android TV.

Epson EH-TW7100

Jedna z ciekawszych opcji do kina domowego z możliwością wyświetlania w 4K (technologia przesuwu pikseli, tzw. "pixel shifting"). Jasność i kontrast są tutaj na wysokim poziomie, a dzięki technologii 3LCD kolory wyglądają bardzo naturalnie. To model ceniony przez amatorów filmów i seriali.

Optoma UHD35

Tu mamy projektor DLP, który kusi rozdzielczością 4K i wysoką jasnością (nawet ponad 3500 lumenów). Do tego tryb gry z niskim input lagiem – fani konsol będą wniebowzięci. W rozsądnej cenie możesz dostać jakość zdecydowanie przekraczającą standardy niższej półki.

Projektory premium (powyżej 8000 zł)

Tu wkraczamy już na terytorium dla koneserów i osób, które lubią mieć wszystko „naj”. W tym przypadku ceny potrafią szybować naprawdę wysoko: 15, 20, a czasem nawet 30 tysięcy złotych (albo i dużo więcej w segmentach instalacyjnych). Czy za takie pieniądze kupujemy „kosmos”? Poniekąd tak. Mówimy bowiem o urządzeniach, które oferują rozdzielczość natywną 4K, rewelacyjne pokrycie przestrzeni barw (jak DCI-P3, a nawet Rec.2020), laserowe źródło światła o wieloletniej żywotności i wysokiej jasności sięgającej 5000 lumenów czy więcej.

Laserowe źródło światła : stabilna jakość i jasność, brak konieczności wymieniania lamp. Do tego szybkość uruchamiania – projektor jest gotowy w kilka sekund, a nie kilkadziesiąt.

: stabilna jakość i jasność, brak konieczności wymieniania lamp. Do tego szybkość uruchamiania – projektor jest gotowy w kilka sekund, a nie kilkadziesiąt. Topowa jakość obrazu: doskonały kontrast (nawet powyżej 100000:1), ostrość, fantastyczne odwzorowanie kolorów. To coś, co docenią nie tylko koneserzy filmowi, ale też gracze (zerknij na "input lag"!).

Hisense Laser TV

Tutaj zaczyna się coś, co często nazywamy „Laser TV”. Te projektory "ultra-short throw" od Hisense gwarantują obraz nawet 100–120 cali z bardzo niewielkiej odległości od ściany czy ekranu. Laserowe źródło światła oznacza długą żywotność i stabilną jasność. W zestawie często dostajesz też ekran ALR (Ambient Light Rejecting), który rewelacyjnie ogranicza wpływ światła z otoczenia.

Sony VPL-VW290ES

Natywne 4K, świetny kontrast i zachwycające nasycenie barw. Sony od lat słynie z projektorów, które potrafią zbudować prawdziwie kinowy klimat, ale ceny (niestety) też nie należą do najniższych.

JVC DLA-NP5

Jeśli chcesz wejść do audio-wizualnej ekstraklasy, to JVC D-ILA (ich autorska technologia) słynie ze świetnej czerni i rozpiętości tonalnej. W segmencie premium to jeden z mocniejszych graczy. Mało który projektor potrafi dorównać wrażeniom kinowym, jakie daje ten sprzęt.

Wybór projektora to wypadkowa wielu czynników: od wielkości pomieszczenia, przez rodzaj wyświetlanych treści, aż po grubość Twojego portfela. Na szczęście dzisiejszy rynek pozwala każdemu znaleźć coś odpowiadającego potrzebom – nawet jeśli Twój budżet to zaledwie kilkaset złotych, możesz wpaść w całkiem obszerny dział projektorów LED. Jeśli natomiast nie uznajesz kompromisów i chciałbyś przenieść kinowe wrażenia prosto do salonu, powalcz o projektor z wyższej półki albo premium.