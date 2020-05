Xiaomi Mi Note 10 Lite w Play i Orange sprzedawany jest w zestawie ze słuchawkami bezprzewodowymi Xiaomi Mi True Wireless Earbuds. Z uwagi na to, że w Orange dostępne są raty 0% możemy taki zestaw zgarnąć w cenie niedostępnej w sklepie Xiaomi – Mi Note 10 Lite 6/64GB Midnight Black i Mi True Wireless Earbuds, gdzie jest sprzedawany osobno. Podobnie jak w EURO RTV AGD, gdzie możemy kupić tego samego smartfona i słuchawki, ale również osobno.

Tak więc obecnie, aby kupić ten zestaw za gotówkę musimy wydać 1 768,99 zł lub 20 rat 0% po 88,45 zł miesięcznie.

Cena Xiaomi Mi Note 10 Lite ze słuchawkami w Orange

W Orange dokładnie ten sam zestaw kosztuje obecnie w Planie Mobilnym 55 (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 15 GB transferu danych) 64 zł miesięcznie, co za sam sprzęt wyniesie nas po dwóch latach dokładnie 1 536 zł, czyli ponad 200 zł taniej niż w sklepie.

Dochodzą tu oczywiście jeszcze koszty abonamentu, co zaraz pokażę w tabelce podsumowującej, ale pamiętajmy, że Orange ma jeszcze opcję rat 0% i ten sam zestaw kosztuje w nich 20 rat po 79,95 zł, co daje kwotę 1 599 zł, czyli tyle samo, co sam smartfon w sklepie. Porównamy więc te raty z submarką Orange – Orange Flex za 25 zł z takim samym zestawem usług (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 15 GB transferu danych).

Xiaomi Mi Note 10 Lite 6/64GB + Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Abonament Zestaw na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Orange – Plan Mobilny 55 + zestaw smartfon ze słuchawkami 55,00 zł 0,00 zł 64,00 zł 24 50,00 zł 2 906,00 zł Zestaw w Orange na raty 0% + Orange Flex 25,00 zł 0,00 zł 79,95 zł 20 0,00 zł 2 199,00 zł Zestaw w EURO na raty 0% + Orange Flex 25,00 zł 0,00 zł 88,45 zł 20 0,00 zł 2 369,00 zł

W podsumowaniu wyraźnie widać, że aktualnie Xiaomi Mi Note 10 Lite ze słuchawkami najtaniej kupicie w Orange na raty i dobierając do niego ofertę Orange Flex, opcja ta w końcowym rozrachunku wyjdzie korzystniej niż zakup zestawu w EURO z tą samą ofertą bez zobowiązania. Można powiedzieć więc, że słuchawki Mi True Wireless Earbuds dostajemy tu rzeczywiście w prezencie.

Cena Xiaomi Mi Note 10 Lite ze słuchawkami w Play

Jak to wygląda w Play? Play nie ma tego zestawu w ofercie bez abonamentu. Sprawdzimy więc go tylko w abonamencie PLAY SOLO M za 55 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 20 GB transferu danych). Na start zapłacicie tu 429 zł i później w 24 ratach po 50 zł. Razem po dwóch latach koszt za sam sprzęt zamknie się w kwocie 1 629 zł.

Xiaomi Mi Note 10 Lite 6/64GB + Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Abonament Zestaw na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Play – Play SOLO M + zestaw smartfon ze słuchawkami 55,00 zł 429,00 zł 50,00 zł 24 50,00 zł 2 999,00 zł Zestaw w Orange na raty 0% + Virgin Mobile 29,00 zł 0,00 zł 79,95 zł 20 0,00 zł 2 295,00 zł Zestaw w EURO na raty 0% + Virgin Mobile 29,00 zł 0,00 zł 88,45 zł 20 0,00 zł 2 465,00 zł

Do porównania wziąłem tu tożsamą, ale tańszą ofertę u operatora działającego w zasięgu sieci Play, czyli Virgin Mobile za 29 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 20 GB transferu danych). W tym przypadku również najkorzystniej będzie kupić ten zestaw w Orange na raty i dobrać do niego ofertę w Virgin Mobile, jeśli koniecznie chcemy pozostać w zasięgu sieci Play.