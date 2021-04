W jedynym w Orange abonamencie z dostępem do 5G – Plan Mobilny 75 za 75 zł miesięcznie (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 70 GB transferu danych i usługa Video Pass) na start smartfon ten kosztuje 0,00 zł i później w 24 ratach po 45,01 zł. Co za sam sprzęt daje nam po dwóch latach koszt 1 080, 24, czyli ponad 600 zł taniej.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G w abonamencie Orange Abonament Opłata na start za urządzenia Raty za urządzenia Liczba rat Suma Plan Mobilny 75 75,00 zł – – 24 1 800,00 zł Xiaomi Mi 10 Lite 5G – 0,00 zł 45,01 zł 24 1 080,24 zł Razem 2 880,24 zł

Razem z abonament po dwóch latach zapłacimy za tego smartfona 2 880,24 zł. Jeszcze taniej wyjdzie nas to w ofercie na kartę w Orange (dostęp do 5G, pełen no limit na rozmowy i wiadomości, 20 GB transferu danych i Social Pass).