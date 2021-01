Jeśli interesują Was ceny w promocji pozostałych modeli, zostawiam tutaj ich pełną listę:

Xiaomi Mi 10T Pro 5G 8/256GB – taniej o 480 zł z Planem Mobilnym 55 i 75 oraz w Orange Love Standard, Extra i Premium

Xiaomi Redmi Note 9 3/64GB – taniej o 336 zł z Planem Mobilnym 55 i 75 oraz w Orange Love Standard, Extra

Xiaomi Redmi 9 3/32GBS – taniej o 48 zł z Planem Mobilnym 55 i 75 oraz w Orange Love Standard, Extra i Premium

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/128GB – taniej o 311 zł z Orange Love Mini i w Planie Mobilnym 45

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB – taniej o 336 zł z Orange Love Mini i w Planie Mobilnym 45

Xiaomi Redmi 9C NFC 2/32GB – taniej o 24 zł z Orange Love Mini i w Planie Mobilnym 45

Przechodząc już do Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB, z jego recenzją możecie zapoznać się we wpisie Pawła – Recenzja Xiaomi Mi 10T Pro.

Seria Mi10 T doczekała się obsługi VoLTE i WiFi Calling w sieci Orange kilka dni temu, tym samym brakuje jej już tylko u operatora Plus.

Na telefonach @Xiaomi Mi10T Lite, Mi10T i Mi10T Pro możecie już korzystać z #VoLTE i #WiFicalling w @Orange_Polska. Wspólnie z producentem pracujemy nad kolejnymi modelami. — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) January 19, 2021

Zobacz też: Zaktualizowana lista urządzeń z obsługą VoLTE i WiFi Calling.

W oficjalnym sklepie Xiaomi smartfon ten jest aktualnie w promocji z podobną zniżką jak w Orange, kosztuje 2 339,10 zł lub w 20 ratach 0% po 117 zł.

Cena Xiaomi Mi 10T Pro 5G 8/256GB w abonamencie Orange

W Planie Mobilnym 75 (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS, 70 GB transferu danych i Video Pass) na start zapłacicie za niego 0,00 zł i później w 24 ratach po 85,01. Razem za sam sprzęt zapłacicie więc 2 040,24 zł, czyli prawie 300 zł taniej niż w sklepie – Orange trochę przeszacował tym razem swoją obniżkę.

Xiaomi Mi 10T Pro 5G 8/256GB – Orange Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Plan Mobilny 75 5G + Xiaomi Mi 10T Pro 5G 8/256GB 75,00 zł 0,00 zł 85,01 zł 24 50,00 zł 3 890,24 zł Xiaomi Mi 10T Pro 5G 8/256GB w sklepie Xiaomi na raty 0% + Orange na kartę 5G 39,00 zł 0,00 zł 117,00 zł 20 0,00 zł 3 120,00 zł Różnica 770,24 zł

Do porównania w zasięgu sieci 5G Orange, weźmiemy ofertę na kartę z 5G za 39 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS, 40 GB transferu danych i Music Pass). Wynik? Prawie 800 zł różnicy na korzyść oferty bez zobowiązania i kupna tego smartfona w sklepie.

Cena Xiaomi Mi 10T Pro 5G 8/256GB w abonamencie Play

W abonamencie Play SOLO L za 75 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS, 70 GB transferu danych i Tidal i Amazon Prime na pół roku w cenie) na start urządzenie to kosztuje 229 zł i później w 24 ratach po 100 zł. Razem za sam sprzęt – 2 629, 00 zł.

Xiaomi Mi 10T Pro 5G 8/256GB – Play Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Play SOLO L 5G + Xiaomi Mi 10T Pro 5G 8/256GB 75,00 zł 229,00 zł 100,00 zł 24 50,00 zł 4 479,00 zł Xiaomi Mi 10T Pro 5G 8/256GB w sklepie Xiaomi na raty 0% + Play na kartę 5G 35,00 zł 0,00 zł 117,00 zł 20 0,00 zł 3 040,00 zł Różnica 1 439,00 zł

W zasięgu sieci Play jeszcze więcej zaoszczędzimy korzystając z oferty na kartę za 35 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS, 20 GB transferu danych) i zakupie smartfona w sklepie – prawie 1,5 tyś. zł.

Cena Xiaomi Mi 10T Pro 5G 8/256GB w abonamencie Plus

W Plus Abonament za 60 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS, 25 GB transferu danych i Tidal w cenie abonamentu) na start zapłacimy nieco mniej niż w Play – 198,99 zł, ale więcej w 24 ratach – 108 zł. Razem za sam sprzęt – 2 790,99 zł, czyli prawie tyle samo, co w sklepie Xiaomi przed promocją.

Xiaomi Mi 10T Pro 5G 8/256GB – Plus Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Abonament 60 5G + Xiaomi Mi 10T Pro 5G 8/256GB 60,00 zł 198,99 zł 108,00 zł 24 0,00 zł 4 230,99 zł Xiaomi Mi 10T Pro 5G 8/256GB w sklepie Xiaomi na raty 0% + Plus na kartę 5G 30,00 zł 0,00 zł 117,00 zł 20 0,00 zł 2 940,00 zł Różnica 1 290,99 zł

W zasięgu sieci Plus do porównania weźmiemy ofertę na kartę za 30 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS, 30 GB transferu danych), jednak z adnotacją, że 5G w tym planie i w tej cenie dostępne będzie tylko do 31 marca 2021 roku. Różnica – prawie 1,3 tys. zł.

Cena Xiaomi Mi 10T Pro 5G 8/128GB w abonamencie T-Mobile

W T-Mobile dostępny jest tylko model z 128 GB pamięci, ale dla porządku sprawdzimy tę cenę. Na start w abonamencie T-Mobile L za 75 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS, 70 GB transferu danych) zapłacimy za tego smartfona 9 zł i później w 24 ratach po 90 zł, co za sam sprzęt wyniesie nas 2 169 zł, czyli 100 zł drożej niż w sklepie.

Xiaomi Mi 10T Pro 5G 8/128GB – T-Mobile Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach T-Mobile L 5G + Xiaomi Mi 10T Pro 5G 8/128GB 75,00 zł 9,00 zł 90,00 zł 24 50,00 zł 4 019,00 zł Xiaomi Mi 10T Pro 5G 8/128GB w sklepie Xiaomi na raty 0% + Orange na kartę 5G 39,00 zł 0,00 zł 103,50 zł 20 0,00 zł 2 850,00 zł Różnica 1 169,00 zł

W zasięgu 5G T-Mobile nie ma oferty bez zobowiązania, porównamy więc z oferta na kartę w Orange i kupnem smartfona w sklepie, co jak widać da nam oszczędność 1 169,00 zł.