CDA.pl nie zarabia na pirackich filmach? Ceneo właśnie się na nich reklamuje

Coś się wymknęło spod kontroli zapewne i jest to odosobniony przypadek? Błędy się zdarzają, ale niestety ja nadal widzę reklamę Ceneo na pirackich treściach. Nie wygląda więc to na błąd matrixa, a raczej na celową emisję. Dziś sprawdziłem 3 pirackie filmy i na wszystkich leci Ceneo na przemian z reklamami własnymi CDA.

Pytanie tylko czy klient wie gdzie są puszczane jego reklamy, czy wybrał opcję puszczania ich wszędzie czy też został zapewniony, że będą one emitowane zgodnie z regułami reklamowymi.

To jednak nie jest wszystko, zarabianie bezpośrednie to jedno, ale przecież spółka emituje na pirackich treściach swoje reklamy, reklamy swojego pakietu premium oraz filmów jakie w ramach tego pakietu użytkownik może obejrzeć. Czy to nie jest pośrednio zarabianie na treściach nieznanego pochodzenia, które się hostuje? Zapewne też w większości anonimowi użytkownicy wgrywający pirackie filmy do CDA nie mają udziału z emisji reklam?