Cyberpunk 2077 dał porządnie zarobić

Co prawda dopiero po raporcie rocznym będziemy w stanie oszacować czy Cyberpunk 2077 faktycznie przyniósł zyski, bo nie wiemy dokładnie jakie były nakłady na produkcję samej gry, która powstaje przecież od kilku lat. Jednak wygląda na to, że 4. kwartał 2020 roku była dla CD Projektu rekordowy. Nawet pomimo tego, że gra została słabo przyjęta i zadebiutowała dopiero 10 grudnia, czyli była w sprzedaży tylko przez 3 tygodnie 2020 roku.

Według opublikowanych szacunkowych wyników finansowych za 2020 rok, spółka CD Projekt miała w całym roku przychody na poziomie 2,14 mld PLN oraz zanotowała zysk netto wynoszący 1,15 mld PLN. Wynik musi robić ogromne wrażenie, choć poniekąd analitycy spodziewali się nawet lepszych danych. Większość tych przychodów została „zrobiona” w ostatnim kwartale. Po pierwszych trzech kwartałach 2020 roku, CD Projekt miał przychody na poziomie 468,5 mln PLN oraz zysk netto wynoszący 170,1 mln PLN, oznacza to, że premiera Cyberpunka 2077 wygenerowała ponad 1,5 mld PLN przychodów i blisko 1 mld PLN zysku.

Oczywiście to nie tylko zasługa ostatniej gry studia, bo na pewno swoje dorzucił też GOG, Wiedźmin 3 czy Gwint. Jako, że wyniki zostały opublikowane po godzinie 18:00, to nie wiemy jeszcze jak zareagują na nie akcjonariusze. Cena akcji CD Projektu od szczytu na poziomie 460 PLN w pierwszych dniach grudnia 2020, spadły o ponad 50% do poziomu około 187 PLN dzisiaj. Biorąc pod uwagę, że opublikowane właśnie szacunkowe wyniki są gorsze od oczekiwań analityków, raczej trudno spodziewać się jutro wzrostów.

Publikacja ostatecznych wyników finansowych za 2020 rok została przesunięta z 19 na 22 kwietnia 2021 roku. Wtedy też dowiemy się co zarząd zamierza robić dalej z Cyberpunkiem 2077 i jak wykorzysta zarobione pieniądze (dywidenda?). Zmianie uległa też data publikacji raportu za 1. kwartał 2021 roku, która przesunięcia została z 27 na 31 maja.