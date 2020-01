Zegarek ten nie posiada zbyt dużego ekranu, bo jego rozmiar to jedynie 1,2 cala, za to wymiary samego czasomierza są już dość imponujące. Dokładne liczby (60.5 × 53.8 × 14.9 mm) nie odzwierciedlają tego, jak smartwatch leży na nadgarstku. Naprawdę trudno o nim zapomnieć (waży 83 g) i dla niektórych użytkowników może być po prostu zbyt duży. W zamian otrzymujemy jednak cechy, które pozwolą zabrać go nawet w trudniejsze warunki. Odporność na zanurzenie (do 50 metrów/5 barów) i wojskowy standard MIL-STD-810G amerykańskiego Departamentu Obrony (do -10 stopniu Celsjusza) sprawiają, że aktywne sportowo osoby (pływanie, nurkowanie, narty, jazda na rowerze, łowienie, bieganie i surfing) nie będą miały żadnych obaw o jego wytrzymałość.

Smart zegarek CASIO stracił tylko na rozmiarze

Okupione jest to solidną i dość masywną obudową, ale nie moglibyśmy oczekiwać czegokolwiek innego. Wspomniany ekran, mierzący zaledwie 1,2 cala, to tak naprawdę dwa wyświetlacze. Podobnie jak w przypadku poprzednich generacji, tak i tutaj CASIO zdecydowało się na wyposażenie zegarka klasyczny ekran OLED (390 na 390 pikseli) oraz monochromatyczny LCD. Ten pierwszy wyświetla wszystkie kolorowe treści od tarczy po interfejsy aplikacji oraz mapy, zaś drugi aktywowany jest gdy włączymy ciągłe wyświetlanie tarczy oraz w trybie oszczędzania energii. Wtedy wszelkie dodatkowe funkcje, których oczekiwalibyście po smartwatchu, są dezaktywowane, a CASIO WSD-F30 pełni po prostu rolę… zegarka. Wtedy może pracować bez ładowania aż przez miesiąc, więc na mało aktywny wyjazd nie będziecie zabierać ładowarki. Jest także trzeci tryb, ale do kwestii zasilania jeszcze wrócimy.