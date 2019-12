Canal+ Sport i Canal+ Sport 2 odkodowane przez cały dzień. Oto mecze, jakie możecie obejrzeć za darmo

Najwięksi miłośnicy kanałów sportu prawdopodobnie nie wyobrażają sobie bez nich życia, ale nie wszyscy mają czas i możliwość posiadania pakietu sportowych programów od Canal+. Mam dla was jednak doskonałą wiadomość — w Nowy Rok wszyscy użytkownicy korzystający z telewizji kablowych oraz platformy C+ będą mogli cieszyć się odkodowanymi Canal+ Sport i Canal+ Sport 2.

Tego dnia na odkodowanych kanałach jest szansa obejrzeć sześć meczy:

Na tym jeszcze nie koniec, firma zapowiada na ten dzień także konkurs — ale na szczegóły z nim związane musimy zaczekać do środy:

To jednak nie koniec niespodzianek! W trakcie meczów będziemy mieli dla Was konkurs, w którym do wygrania będzie roczny dostęp do nc+ GO i nagroda niespodzianka od O.S.T.R. – Szczegóły już w 01.01 😉