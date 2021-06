CANAL+ online nareszcie dostępny na smart TV Samsunga

W momencie premiery CANAL+ online był dostępny na Android TV (przystawki i smart TV), a także Apple TV, obsługuje też Chromecasta, ale niestety pomijane były do tej pory takie platformy jak Tizen i webOS. Dzisiaj aplikacja CANAL+ trafia na smart TV Samsunga, więc już teraz możecie przejść do sklepu z appkami i ją pobrać.

Aplikację można pobrać ze sklepu APPS w telewizorach Samsung Smart TV wyprodukowanych w latach 2018-2021 z systemem Tizen w wersji 4.0 i nowszym, w tym w najnowszych modelach Neo QLED i QLED – informuje CANAL+.

CANAL+ nareszcie na smart TV Samsunga

Interfejs aplikacji delikatnie uległ zmianie wobec tego, co znajdziemy na Android TV czy tvOS, ale jest to zrozumiałe. Nadal do wyboru są jednak podstawowe kategorie oraz możliwość filtrowania kanałów TV według tematyki nadawanych programów. Wygodnie przeglądać można też treści na życzenie, które pogrupowane są nadawcami oraz gatunkami. Aplikację utrzymano w podobnej kolorystyce. Jedynym zauważalnym brakiem jest nieobecność okienka podglądu kadru w trakcie przewijania, co sprawia, że nawigacja jest trochę utrudniona – wizualnie o wiele łatwiej jest nam odnaleźć żądany fragment odcinka czy filmu, więc liczę na to, że będzie to poprawione w przyszłych wersjach aplikacji.