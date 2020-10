Cal-Tech – kalkulator, który zapoczątkował rewolucję trafił na aukcję

Układy scalone pod strzechy

W latach 60-tych układy scalone produkowane przez Texas Instruments trafiały głównie na potrzeby wojska lub wielkich firm przemysłowych. Jednak ambicją prezesa firmy, Pata Haggerty’ego było, aby podobnie jak wcześniej tranzystory w radiach, tak i mikroczipy trafiły do produktów popularnych. W firmie rozważano różne urządzenia, ale ostatecznie stanęło na próbie zrobienia niewielkiego elektronicznego kalkulatora. Lampowe i tranzystorowe kalkulatory, obecne na ówczesnym rynku były duże i nieporęczne.

MIT i Cal-Tech

W celu realizacji marzenia prezesa utworzono Projekt MIT, w ramach którego rozpoczęto pracę nad kalkulatorem Cal-Tech. Pracami kierował współtwórca pierwszych układów scalonych Jack Kilby. Prace nad urządzeniem trwały 6 lat, zaowocowały kilkoma prototypami, wnioskiem patentowym złożonym w 1967 r. i kilkoma jego kolejnymi rewizjami. W 1970 r., na bazie prototypów Texas Instruments Canon wprowadził na rynek kalkulator o nazwie Pocketronic.

Ekran z… papieru

Patrząc na to urządzenie z dzisiejszej perspektywy, najciekawszym jego elementem jest „ekran”. Nie, nie jest to żaden pradziadek e-inku, tylko wycięcie w obudowie, w którym widać wydruk z wbudowanej drukarki termicznej. Kalkulator ma bowiem miejsce na wymienną szpulę takiego papieru, na którym drukowane są tak działania, jak i wyniki.

Kompaktowość lat 60-tych

Poza tym jest to typowy, prosty kalkulator, posiada 17 klawiszy: dziesięć numerycznych, cztery z działaniami, kropkę dziesiętną oraz trzy klawisze funkcyjne: C – czyszczenie, E – błąd i P – drukuj. Urządzenie obsługiwało maksymalnie 6 cyfrowe liczby. Kalkulator jak na ówczesne warunki był niewielki, jego wymiary to 15,5 x 11 x 5 cm, a waga to 1,3 kg.

Elektroniczne serce

Najważniejszym elementem kalkulatora jest oczywiście jego elektronika. Żeby ją obejrzeć, należy wcisnąć przycisk na przedniej pokrywie i ją unieść. W środku, wbudowana w podstawę została drukarka termiczna i mechanizm szpulowy, natomiast na obudowie umieszczono zintegrowany układ scalony. Składa się on z czterech mikrochipów, każdy wielkości całej płytki półprzewodnikowej oraz trzech dodatkowych niewielkich układów.

Wywodzący się od Cal-Techa Canon Pocketronic był już znacznie bardziej dopracowany i w efekcie jeszcze mniejszy. Początkowo odniósł duży sukces sprzedażowy, dość szybko jednak kalkulatory poszły drogą, którą wytyczył zaprezentowany niedługo później Busicom LE-120A. Zamiast problematycznej drukarki zastosowano w nim wyświetlacz typu LED, co stało się obowiązującym do dziś standardem.

Wystawiony na aukcji kalkulator jest jednym z dwu znanych egzemplarzy prototypów Cal-Tech. Jego „brat” jest eksponatem w Smithsonian’s National Museum of American History. Choćby z tego powodu wydaje się, że pomimo wysokiej ceny, będzie atrakcyjnym kąskiem dla kolekcjonerów.

