Burnout Paradise Remastered na Nintendo Switch to rewelacyjny port, od którego nie mogę się oderwać

To bardzo udany port, który przede wszystkim działa zaskakująco dobrze. A to była moja główna obawa. Burnout Paradise działa na Switchu praktycznie bezbłędnie, trzymając stałe 60 klatek, co oczywiście przekłada się na świetną dynamikę rozgrywki. Mam jednak pewne obiekcje co do ceny tej produkcji, która wynosi około 170-180 złotych. I ja doskonale rozumiem, że gry na przenośną konsolę Nintendo nie należą do najtańszych, ale to może być główny powód przez który EA nie będzie w stanie pochwalić się świetnymi wynikami sprzedaży. Ale i tak port jest świetny – moim zdaniem to w tej chwili najlepsze wyścigi na Nintendo Switch, no może obok Mario Kart 8 Deluxe.

Ocena – mocne 8/10

ps. screeny łapałem na Nintendo Switch Lite. Zobaczcie jeszcze jak wygląda framerate gry (materiał VG Tech)

I materiał z kanału Jansn Benchmarks