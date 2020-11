Budżetowa Motorola Moto E7 z Androidem 10 może stać się hitem

Ekran w Moto E7 mierzy 6,5 cala, ma rozdzielczość HD+ (720 na 1600 pikseli) i „kropelkę” skrywającą 5-megapikselowy aparat do selfie wspierający tryb portretowy.

Bateria w Moto E7 ma pojemność 4000 mAh i firma twierdzi, że smartfon wytrzyma 36 godzin, ciężko jednak przełożyć to na czas pracy na ekranie, więc może być różnie.

W środku MediaTek Helio G25, 2GB pamięci RAM i 32GB pamięci na dane, przy czym rozbudujemy je kartami microSD o maksymalnej pojemności 512GB. Jest szybkie ładowanie, ale tylko 10 Watów, Bluetooth 5.0 i obsługa LTE, do tego zapomniany już we flagowcach port słuchawkowy mini-jack 3,5 mm. Na szczęście nie zapomniano o ładowaniu za pomocą USB-C, czytnik linii papilarnych jak kiedyś, na pleckach. Sprzęt po wyjęciu z pudełka będzie działał pod kontrolą Androida 10. Urządzenie trafi do sprzedaży w kolorze niebieskim szarym oraz koralowym, choć jak zwykle dostępność poszczególnych wersji zależeć będzie pewnie od kraju. Na razie nie wiemy kiedy smartfon pojawi się w Polsce, ale spekuluje się, że nie będzie kosztował więcej niż 100 euro, czyli jest szansa na cenę poniżej 500 złotych.

źródło