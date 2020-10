Ile można było czekać? Koniec bloatware na smartfonach!

Każdy użytkownik Androida zna to uczucie. Kupujecie nowy smartfon, za który producent liczy sobie całkiem sporo gotówki. Kiedy jednak uruchamiacie go i konfigurujecie go w domu, zauważacie, że coś jest nie tak. W menu bowiem, oprócz podstawowych aplikacji jest mnóstwo rzeczy, które producent dorzucił „gratis”. W zależności od producenta mogą to być gry, w które nigdy nie zagramy, skróty do witryn internetowych, alternatywne sklepy z aplikacjami czy też programy, które już są w Androidzie, ale z jakichś przyczyn producent postanowił stworzyć ich własną wersję. Takie programy irytują z wielu powodów.

Po pierwsze – bardzo często są wspawane w nakładkę do tego stopnia, że nie da się ich usunąć, bądź jest to trudna operacja. Po drugie, zajmują przez to cenne miejsce w pamięci oraz na pulpicie. Niech przyzna się, kto nigdy nie nie robił w menu „śmieciowego” folderu na takie programy. Finalnie, nawet jeżeli przyjdzie nam do głowy ich używać, możemy się nieprzyjemnie zaskoczyć. Nie tylko bowiem często taki bloatware to siedlisko reklam, ale też – często może służyć do wyciągania naszych danych i przesyłania ich gdzieś, gdzie nie będziemy mieli nad nimi żadnej kontroli. Dlatego też uważam, że to co robi obecnie Unia Europejska to pierwszy krok w kierunku polepszenia doświadczeń ze smartfonem dla wielu osób.