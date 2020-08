OnePlusy były bezkonkurencyjne. Smutno patrzeć jak zboczyły ze swojej ścieżki

To żadna nowość, ale o sprawie zaczęło robić się głośno w weekend, kiedy redaktor XDA Developers na swoim Twitterze zwrócił uwagę na sposób aktualizacji:

I hate this so much pic.twitter.com/0cViyKaMGV — Max Weinbach (@MaxWinebach) August 1, 2020

Chwilę później na forum Reddit rozgorzała dyskusja w tym temacie. Jak się pewnie domyślacie, Max Weinbach nie był jedynym któremu nie podobały się takie praktyki. Ludzie narzekali, że jedyna (dotychczas) pozbawiona blotware’u nakładka także się poddała — i OxygenOS też zaczęły wypełniać śmieciowe aplikacje. Użytkownicy irytowali się tym, że — owszem — bez problemu mogą skasować z pamięci urządzenia aplikacje Facebooka i Messengera, ale o usunięciu aplikacji z usługami FB można zapomnieć. Największym wygranym w obecnej sytuacji wydają się być konsumenci na rynku… chińskim. Z wiadomych względów: Facebooka i jego usług tam nie uświadczą, więc urządzenia które trafiają na tamten rynek, są pozbawione irytującego bloatware’u.

Co na ten temat ma do powiedzenia OnePlus? Na Android Police możemy przeczytać, że według OnePlusa instalacja tych wszystkich programów podyktowana jest dobrem użytkowników (a jak inaczej). Dzięki temu udaje się wprowadzić bardziej efektywne zarządzanie baterią, a także lepszy HDR w Netflixie (tak, apka najpopularniejszego VOD także jest preinstalowana na ich urządzeniach). Zapominają jednak dodać, że z tymi usługami — aplikacja aplikacji należących do FB może odbywać się z pominięciem Google Play, nie wiadomo też jakie informacje trafiają wprost w ręce amerykańskiego giganta. Słabo.