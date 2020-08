Nie dziwi za to ciągły wzrost popularności płatności w sieci i to kwartał do kwartału z uwagi na wybuch pandemii, spora część handlu przeniosła się do sieci i BLIK odnotował na tym polu wzrost o 27% w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami 2020 roku i aż o 110% w porównaniu z rokiem ubiegłym.