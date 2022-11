Piątkowe promocje Black Week na Allegro. Co kupimy taniej?

Wiemy, że czekacie na informację o nowych promocjach w ramach Black Week na Allegro, ale zanim przejdziemy do konkretnych produktów i obniżonych cen przypomnimy o kilku sprawach. Po pierwsze, zwracamy uwagę na fakt, że użytkownicy z subskrypcją Allegro Smart! skorzystają z darmowych dostaw oraz nieodpłatnych zwrotów, jeśli okaże się to potrzebne. Do Waszej dyspozycji są bowiem dostawy kurierskie, liczne punkty odbioru, a także automaty paczkowe, gdzie przesyłki będą na Was czekać aż będziecie je mogli komfortowo odebrać. Dla tych, którzy jeszcze nie sięgnęli po korzyści płynące z posiadania abonamentu Allegro Smart! przygotowano świetną promocję w ramach usługi Smart! na Start. Dzięki niej będziecie mogli uniknąć opłaty za dostawę przy aż 5 zamówieniach na przestrzeni trzech miesięcy. Jeśli zdecydujecie się na wykupienie Allegro Smart!, to do wyboru macie dwa warianty: płacić 10,99 zł miesięcznie lub z góry opłacić cały rok za jedyne 59,90 zł. Allegro przygotowało też kilka innych usług i ofert dla użytkowników, które mogą zapewnić dodatkową ochronę przy zakupach (Allego Care), umożliwić odroczenie płatności aż do 30 dni po zakupie lub rozbić płatność na raty (Allegro Pay).

Lista promocji 25 listopada 2022 - Black Week na Allegro

Oto lista najgorętszych promocji, które znajdziecie dzisiaj w oficjalnym sklepie Allegro:

iPhone 13 256GB Green

Zeszłorocznego modelu iPhone'a nie trzeba chyba przedstawiać, ale przyjrzyjmy się mu z bliska. W obecnej sytuacji to najprawdopodobniej najlepszy wybór, jeśli chodzi o smartfony Apple. Urządzenie posiada świetny wyświetlacz o dużej rozdzielczości i komfortowej przekątnej, usprawnione aparaty, które bardzo dobrze radzą sobie w słabym świetle, a także aktualny procesor, który zapewni płynne działanie systemu i aktualizacje na najbliższe lata. Wbudowana pamięć 256 GB to naprawdę mnóstwo miejsca na dane - liczbą zdjęć i filmów, pobraną muzyką czy filmami nie trzeba się będzie przejmować przez długi czas, więc podczas wyjazdów to zawsze o jeden kłopot z głowy.

iPhone 13 256GB Green dostępny jest w ramach promocyjnej oferty Black Week za 4299 zł.

Apple Watch SE GPS, 40mm Space Grey Aluminium Case with Midnight Sport Band - Regular

Najlepszy kompan iPhone'a w rozsądnej cenie może okazać się świetnym pomysłem na prezent - dla nas samych albo dla bliskich. Smartwatch Apple to niezmienny, klasyczny wygląd z prostokątnym ekranem OLED o dużej jasności, dzięki czemu świetnie sprawdza się nawet w słoneczny dzień. Dzięki niemu będziecie mogli odczytywać powiadomienia, odpowiadać na SMS-y, rozmawiać, monitorować swój sen, codzienną aktywność oraz treningi sportowe, pływać, a także sterować zdalnie multimediami. Ta wersja posiada wbudowany GPS, oferuje tarczę 40 mm i szarą opaskę.

Apple Watch SE GPS, 40mm Space Grey Aluminium Case with Midnight Sport Band - Regular dostępny jest w ramach promocyjnej oferty Black Week za 999 zł.

LEGO Ninjago 71767 Dojo ninja w świątyni

Zestawy LEGO to dobry wybór niezależnie od wieku naszego lub osoby obdarowywanej. To propozycja uniwersalna, która zapewni dobrze spędzony czas każdej osobie. Ten konkretny zestaw to aż trzypoziomowa budowla i osiem minifigurek w komplecie, w tym mistrz Wu, Cole, Nya i Lloyd. Wewnątrz budynku znajdziecie salę do ćwiczeń dojo i pięć innych pomieszczeń, wśród których są pijalnia hebraty i zbrojownia. Model ma ok. 32 cm wysokości, 54 cm szerokości i 24 cm głębokości.

LEGO Ninjago 71767 Dojo ninja w świątyni dostępny jest w ramach promocyjnej oferty Black Week za 299 zł.

Samsung TV 55" QE55QN85BATXXH

Dziś telewizor nie oznacza tylko śledzenia linearnych kanałów TV, lecz stał się prawdziwym domowym centrum rozrywki i nie tylko. Na dużym ekranie oglądamy teraz filmy i seriale na żądanie, dzięki licznym serwisom VOD, wiele osób decyduje się też na obejrzenie internetowych treści z YouTube'a oraz innych platform, a przecież właśnie do telewizora podłączamy najczęściej konsole do gier. 55-calowy Samsung QE55QN85BATXXH oferuje oczywiście rozdzielczość 4K i wspiera technologię HDR10+. Panel wykonano w technologii Quantum Mini-LED i pokryto powłoką antyrefleksyjną. Do dyspozycji są głośniki 2.2.2 o mocy 60W, a także dedykowane filmom i grom ustawienia obrazu oraz dźwięku. Użytkownik może skorzystać z 4 złącz HDMI, 2 USB, LAN, wejścia RF, gniazda CI oraz Bluetootha 5.2 i Wifi 5. Złącze HDMI wspiera eARC (zdalne sterowanie innymi urządzeniami). System Tizen zapewnia za to płynne i szybkie działanie oraz większość najważniejszych aplikacji VOD i nie tylko.

Samsung TV 55" QE55QN85BATXXH dostępny jest w ramach promocyjnej oferty Black Week za 4199 zł.

--

Wpis powstał przy współpracy z Allegro