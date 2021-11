Co Polacy myślą o Black Friday - prawie połowa dostrzega manipulacje cenowe przed

W zeszłym roku według Google Trends zainteresowanie wyprzedażami w Black Friday spadło na całym świecie aż o 37% w porównaniu z rokiem 2019.

Co ciekawe, w Polsce to wyhamowanie miało miejsce już w 2019 roku, a więc jeszcze rok przed pandemią.

w 2020 roku 40% internautów w Polsce wzięło udział w wyprzedażach na Black Friday. Większość z pozostałych osób - 29% deklarowała, iż nic nie potrzebuje do kupienia, 20% narzekało na nieatrakcyjne zniżki, a 17% na brak ciekawych produktów w promocjach w tym dniu.

A co tak naprawdę Polacy myślą o tym dniu? Mimo, że co czwarty z nas uznaje, że to najlepszy dzień na zakupy w roku, bo daje możliwość dokonywania zakupów na korzystnych warunkach, prawie połowa z nas dostrzega manipulacje cenowe przed Black Friday - sprzedawcy zawyżają ceny jakiś czas przed tym okresem, aby później je „obniżyć” w czas promocji.

Niezbyt pochlebna jest też opinia o przecenianych produktach, które uznawane są za nieciekawe lub identyfikowane jako zalegające na magazynach, a wysokość przyznawanych rabatów nie wyróżnia się spośród innych wyprzedaży.

Mimo wszystko 31% z nas weźmie udział w tegorocznym Black Friday, a 36% jeszcze się zastanawia. Przekonałyby ich do tego rabaty na produkty, które właśnie teraz zamierzają kupić, ogólnie większe rabaty czy cashback.

Najwięcej osób planuje kupić odzież i obuwie - 69%, artykuły RTV/AGD - 54% oraz akcesoria sportowe - 39% i artykuły dla dzieci - 38%. Średnio każdy z badanych wyda w tym roku w Black Friday 735 zł.

W raporcie wykorzystano dane archiwalne platformy Google Trends oraz ankiet internetowych, przeprowadzonych w dniach 15–31 października 2021 roku oraz w dniach 28 sierpnia – 13 września 2020 roku.

