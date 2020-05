Dzięki tej aplikacji wyciągniecie z Binga to, co najpiękniejsze

Domyślne tapety na urządzeniach mobilnych dostarczane przez producentów szybko się nudzą. Szukanie w sieci odpowiednich zdjęć, czy obrazów nie zawsze jest łatwe. Z pomocą przychodzą aplikacje lub strony oferujące dziesiątki tysięcy plików graficznych, które mogą zdobić nasze ekrany. Nie da się jednak ukryć, że nie zawsze są one najwyższej jakości — zarówno pod względem estetycznym, jak i samej rozdzielczości. Swoją aplikację do tapet ma Google, Samsung też ma ich swoją kolekcję. Nie można też zapomnieć o Microsofcie.

Kto korzysta z Bing ten wie, że Microsoft do kwestii jakości umieszczanych tam zdjęć podchodzi na poważnie. Codziennie na tapecie ląduje zupełnie coś innego. Krajobrazy, architektura, zwierzęta, kultura i sztuka. Kategorii zdjęć i obrazów jest kilka, a Microsoft dba byśmy się nie nudzili i mogli cieszyć swoje oczy, nawet jeśli nie korzystamy z ich wyszukiwarki. Jednak nigdy nie było oficjalnego sposobu na ustawienie samego zdjęcia dnia jako tapety na komputerze, czy urządzeniu mobilnym. Można było korzystać z rozwiązań dostarczanych przez różnych twórców aplikacji, ale nie zawsze one działały. Microsoft w końcu udostępnia aplikacje, które zrobią to za nas — zarówno na Windows, jak i Androidzie. Ta na Windows 10 pozwoli na automatyczną synchronizację tapety z Bing z tą systemową, które zmieniają się każdego dnia.

Bing Wallpapers. Bogata kolekcja tapet Microsoft dostępna za darmo na Androidzie

Bing Wallpapers na Androida to rozbudowana kolekcja tapet pochodzących ze strony głównej wyszukiwarki. Podzielona na wiele kategorii galeria umożliwia wyszukiwanie konkretnych fraz, kolorów, czy krajów z których pochodzą zdjęcia. W zależności od ustawień, aplikacja sama będzie aktualizować tapety systemowe każdego dnia lub według wcześniej ustalonego harmonogramu. Nic też nie stoi na przeszkodzie, by wybrać dowolną grafikę i ustawić ją na ekranie domowym, zablokowanym lub na obu.

Na chwilę obecną Bing Wallpapers nie jest dostępne w polskim Google Play, ale to powinno zmienić się w najbliższych dniach lub tygodniach. Aplikację można pobrać z zaufanych serwisów APK i zainstalować bez większego ryzyka na swoim urządzeniu. Niestety nie ma w niej języka polskiego, a wszystkie opisy zdjęć i tapet wyświetlane są wyłącznie po angielsku.