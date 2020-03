To koniec pewnej ery. Bill Gates opuszcza zarząd Microsoftu

Bill Gates opuszcza zarząd Microsoftu. Poświęci się innej pracy, ale nie zniknie z firmy bezpowrotnie

Myśląc o ludziach Microsoftu, pierwszą myślą jest zawsze dla mnie Bill Gates. Nie Steve Ballmer, nie Satya Nadella, a legendarny współzałożyciel. Dlatego też jego odejście z zarządu MS traktuję jako koniec pewnej epoki — niekoniecznie dla samej firmy. Bo ta od czasów kiedy przestał on pełnić funkcję CEO zmieniła się nie do poznania i rozwija się w wielu kierunkach — jak się okazuje z wieloma sukcesami na koncie. Dlatego jego odejście z zarządu firmy traktuję jak symboliczny koniec pewnej ery, chociaż w praktyce… zmieni się raczej niewiele. W praktyce bowiem wciąż będzie czasem zaglądał do kampusu Microsoftu, będzie też „technologicznym doradcą” obecnego prezesa.

Zobacz też: Microsoft Build 2020 ucieka przed koronawirusem do sieci

Miałem przyjemność odwiedzić kampusy Microsoftu dwukrotnie — już po tym, kiedy Gates tam nie pracował „na pełen etat”. Mimo wszystko pracownicy których miałem okazję tam poznać chętnie dzielili się dziesiątkami miłych anegdot z nim związanych. Wszyscy bardzo dobrze wspominają współpracę, no i z uśmiechem opowiadają jak musiał ZAWSZE wyjść o konkretnych godzinach z biura, by odebrać swoje dzieci ze szkoły. On, nikt inny. Prawdopodobnie już dotychczas wszystkie odwiedziny Billa w tamtejszych kampusach były wielkim wydarzeniem, teraz zaś będą jeszcze większym. W Seattle i okolicach nie brakuje informacji o pomocy prowadzonej przez niego i jego żonę fundacji, zakładam więc, że teraz będzie ich jeszcze więcej. Nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować i życzyć powodzenia!

Źródło