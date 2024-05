Promocja w Biedronce. Niewiarygodna cena telewizora

Biedronka, znana z atrakcyjnych ofert, tym razem przyciąga uwagę promocją na telewizor BLAUPUNKT 32FBG5000S, który można nabyć za jedyne 799 złotych. To doskonała okazja, aby zaopatrzyć się w nowoczesny telewizor z bogatymi funkcjami multimedialnymi.

Dziś telewizor smart stał się centrum rozrywki w każdym domu. Model BLAUPUNKT 32FBG5000S z 32-calowym ekranem LED i rozdzielczością Full HD (1920 x 1080px) to nie tylko urządzenie do oglądania programów telewizyjnych, ale prawdziwy smart TV, dzięki systemowi Google TV. Bezpośrednio na telewizorze będziemy mieć więc dostęp do ogromnej ilości treści online, od filmów i seriali na Netflix, przez klipy na YouTube, aż po najnowsze produkcje na Amazon Prime Video i wiele, wiele więcej.

Google TV nie zmienia sposobu, w jaki korzystamy ze smart TV - oferując intuicyjny interfejs i personalizowane rekomendacje mamy wszystko na wyciągnięcie ręki. Można łatwo wyszukiwać treści głosowo, dzięki wbudowanemu Google Assistant, a także korzystać z Chromecast do przesyłania treści z urządzeń mobilnych bezpośrednio na ekran telewizora. Dodatkowo, złącza HDMI i USB, a także Wi-Fi i Bluetooth, zapewniają wszechstronne możliwości podłączenia dodatkowych urządzeń.

Podstawowe informacje o LAUPUNKT 32FBG5000S

System: Google TV

Smart TV: Tak

Ekran: 32" LED, Full HD, 1920 x 1080px

Częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz

Technologia HDR (High Dynamic Range): HDR10

Tuner: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2

Złącza: HDMI x2, USB x1

Funkcje: Wi-Fi, Bluetooth

Telewizor BLAUPUNKT 32FBG5000S to niezłe połączenie jakości obrazu, nowoczesnych funkcji i przystępności, bo taki pakiet dostajemy za jedyne 799 złotych w dniach 19 maja - 5 czerwca 2024! Biedronka regularnie oferuje promocje na elektronikę, co czyni ją atrakcyjnym miejscem dla poszukiwaczy okazji i właśnie tak jest tym razem. W przeszłości klienci mogli cieszyć się zniżkami na takie produkty jak smartfony, tablety czy sprzęt AGD. Dlatego warto zwracać uwagę na gazetki promocyjne i powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych atrakcyjnych ofert.

Źródło: gazetki.pl