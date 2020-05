Możesz już zainstalować MIUI 12 na blisko 30 modelach Xiaomi – ale musisz zrobić to na własną odpowiedzialność

Aktualizacja do najnowszego softu Xiaomi, MIUI 12, to jedna z najbardziej wyczekiwanych nowości wśród wszystkich właścicieli sprzętów chińskiego giganta. Nie ma co ukrywać, że zmiany i nowości które oferuje najświeższe oprogramowanie firmy prezentują się świetnie i nie ułatwiają czekania na najnowszą wersję oprogramowania. No cóż — jeżeli już nie możecie się doczekać na oficjalną aktualizację (znamy już przecież oficjalną listę modeli z MIUI 12 i przybliżony harmonogram aktualizacji) oraz nie boicie się wziąć spraw w swoje ręce, to jest szansa, by doczekać się najnowszego oprogramowania wcześniej.