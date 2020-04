Xiaomi prezentuje MIUI 12 z głębokimi zmianami w interfejsie użytkownika

Xiaomi ogłosiło w końcu oficjalnie premierę nowej wersji swojej autorskiej nakładki na Androida MIUI 12. W porównaniu do poprzedniej wersji, firma zdecydowała się wprowadzić naprawdę poważne zmiany do interfejsu użytkownika, czyniąc go bardziej spójnym i efektownym. Wprowadzono także ważne modyfikacje z zakresu bezpieczeństwa i ochrony prywatności, dzięki którym MIUI 12 jako pierwszy system przeszło test TÜV Rheinland „Android System Enhanced Privacy Protection”.

Zmiany wizualne, które serwuje nam Xiaomi, potwierdzają większość informacji z wcześniejszych przecieków. Całość zmian można nazwać twórczym rozwijaniem wizualnego stylu znanego z iOS, nałożonego na mocno zmodyfikowane UI Androida. Porównania do iOS padały zresztą ze sceny eventu co najmniej kilkukrotnie.

Oczywiście nie jest to ordynarna kopia systemu z jabłkiem, na szczęście największe nowości to autorska praca projektantów Xiaomi, choć prowadzona w wizualnym stylu iOS, to z własnymi, ciekawymi rozwiązaniami. Oglądając prezentację, można zauważyć też typowo applowskie, pedantyczne podejście do designu detali, takich jak choćby dopracowanie zaokrągleń i ich zwijania w ikonę czy animacji ikonek. To duży plus, choć jednocześnie pozostaje mieć nadzieję, że w kolejnych wersjach elementów typu kopiuj-wklej, takich jak na przykład „Control Center”, będzie jeszcze mniej.

Animacje systemowe

Jak już wspomniałem na wstępie, sporo czasu poświęcono na wypracowanie estetycznych animacji systemowych, takich jak na przykład zmiany interfejsu z pionowego na poziomy, żyjące ikony czy sposób otwierania aplikacji. Są to oczywiście tylko smaczki, ale trzeba przyznać, że wygląda to znacznie lepiej niż u androidowej konkurencji.

Ciekawie wyglądają animacje ikon systemowych, których elementy reagują zależnie od wykonywanej akcji. Część animacji, takich jak na przykład ta z usuwania aplikacji, wchodzi w interakcję z najbliższym otoczeniem. W porównaniu ze zwykłym Androidem włożono naprawdę dużo pracy w dopracowanie animacji rozszerzania okien z zachowaniem miłej dla oka symulacji głębi. Warto też dodać, że Xiaomi wprowadziło również szereg sympatycznych animacji możliwych do użycia jako Always On Display.

Oczywiście ostateczną ocenę tego, czy rzeczywiście poprawi się dzięki temu całościowy odbiór systemu, będzie można wydać po przynajmniej kilkunastu dniach zabawy z MIUI 12. Często to, co wygląda efektownie na scenie, staje się męczące w prawdziwym życiu. Należy też zdać sobie sprawę, że większość deweloperów zapewne nie stworzy zaawansowanych ikon dla swoich aplikacji, w związku z czym tylko te od Xiaomi będą działać w ten sposób.

Nowe gesty

W MIUI 12 wprowadzono gesty Androida 10 oraz dodano kilka własnych, pozwalających na lepszą interakcję z nakładką. Przykładowo w notyfikacjach mamy teraz możliwość rozszerzania widoku, tak aby dało się wygodnie wykonać podstawowe zadania raportującej aplikacji, bez przechodzenia do niej. Podobnie jak w przypadku żywych ikonek, pozostaje pytanie na ile będą to potrafiły wykorzystać aplikacje firm trzecich.

Rozbudowany multitasking

Xiaomi rozbudowało też możliwości systemu bazujące na multitaskingu, pozwalając między innymi minimalizować aplikacje do małego, pływającego okienka. Dzięki temu aplikacja główna może działać w tle, a my będziemy operować na okienu typu picture-in-picture z interfejsem zoptymalizowanym dla tak małej powierzchni. Podobnie jak z dwoma poprzednimi funkcjami, tu też znakiem zapytania pozostaje kompatybilność z aplikacjami, które nie będą autorstwa Xiaomi.

Dark Mode 2.0

Ciemny tryb, pierwszy raz zaprezentowany wraz z MIUI 11, doczekał się szeregu zmian powodujących, że wygląd systemu powinien być znacznie bardziej spójny, a czytanie tekstów bardziej wygodne. Wprowadzono szereg rozwiązań takich jak automatyczne przyciemnianie jasnych teł, dostosowywanie grubości i jasności czcionek, zmiany kontrastu uzależnione od zmian oświetlenia zewnętrznego.

Super Wallpapers

To bezużyteczna funkcja, która zdecydowanie podoba mi się najbardziej ze wszystkich nowości. Xiaomi opracowało bardzo dobrej jakości modele Ziemi, Księżyca i Marsa, które płynnie przechodzą z jednego widoku na inny, zależnie od tego w jakim rejonie systemu się znajdujemy. Tła reagują także na przechodzenie pomiędzy ekranami z aplikacjami, „podróżując” po powierzchni wspomnianych ciał niebieskich zgodnie z kierunkiem wykonywanych gestów. Wyglada to bardzo efektownie i spodoba się szczególnie wszystkim fanom astronomii.

Sensory Visual Design

W Ustawieniach systemowych MIUI 12 wprowadzono bardzo rozbudowane i estetyczne wizualizacje działania różnych aspektów systemu. Wykresy i logicznie pogrupowane wskaźniki liczbowe wyglądają ciekawie i mogą pomóc nam w zoptymalizowaniu działania systemu i oprogramowania.

Usługi zdrowotne

Jedną z większych zmian w MIUI jest zgrupowanie i wbudowanie bezpośrednio w system usług zdrowotnych, zbierających dane dotyczące naszej aktywności. Za zarządzanie tą sferą ma odpowiadać sztuczna inteligencja, dzięki której ma to być rozwiązanie dokładne, a jednocześnie niedrenujące baterii w naszym smartfonie. Wprowadzono także mechanizmy analizy snu, ale te wymagają położenia smartfona na naszej poduszce. Nie wróżę popularności temu rozwiązaniu, znacznie lepiej zainwestować w opaskę pozwalającą na tego typu usługę.

AI Calling

Po półrocznej fazie betatestów wraz z MIUI 12 na telefony ma trafić także inteligentny asystent, potrafiący odebrać i odpowiadać nasze rozmowy telefoniczne. Usługa ma działać podobnie do tego, co oferuje Google w serii Pixel. Na razie nie wiadomo czy ta usługa będzie oferowana poza Chinami.

Bezpieczeństwo

W nowej wersji swojego systemu Xiaomi mocno przyłożyło się do sfery bezpieczeństwa. Przemodelowano system udzielania pozwoleń dla aplikacji. Programy, które nie uzasadnią do czego jest im potrzebny dostęp do usług i urządzeń smartfona, nie dostaną opcji przydzielenia go na stałe. W przypadku pozostałych aplikacji, w rękach użytkownika pozostanie wybór, czy pozwalać na dostęp jednorazowo, czy na stałe.

Aplikacje będą też śledzone przez system, a informacja o tym co sobie w tle zbierają, będzie dostępna dla użytkowników. Będzie też możliwe maskowanie danych, tak aby podejrzane aplikacje nie otrzymały dostępu do żadnych wrażliwych informacji. Dane identyfikacyjne będą też mogły być automatycznie usuwane z metadanych udostępnianych zdjęć.

Podsumowując, lubiane i szanowane MIUI otrzymuje naprawdę dużą i atrakcyjną wizualnie aktualizacje. Cieszy pedantyczne podejście do szczegółów, choć na pewno z ich ostateczną oceną trzeba zaczekać na normalne, przynajmniej kilkudniowe testy. Będzie można wtedy zweryfikować wygodę nowych rozwiązań, jak i wpływ dużej ilości animacji na szybkość działania systemu, jak wiemy w Androidzie różnie z tym bywa.



Tutaj znajdziecie zestawienie telefonów które powinny otrzymać uaktualnienie do wersji 12. Nowa wersja powinna trafić na urządzenia pod koniec czerwca.

