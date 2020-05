Od 1 czerwca w ofercie Banku Pocztowego i EnveloBanku dostępne będą tylko nowe rachunki w ramach nowego konta Konto w Porządku – Konto w Porządku Start, Konto w Porządku oraz Konto w Porządku Plus. Wybór właściwego rachunku ma się odbywać automatycznie, na podstawie zweryfikowanego wieku klienta.

Do każdego rachunku klienci będą mogli sobie dobrać karty debetowe, zarówno od Mastercarda jak i VISA oraz korzystać z bankowości internetowej Envelobank Online i mobilnej Envelobank Mobile czy z płatności mobilnych Apple Pay, Google Pay i Garmin Pay.

Jarosław Banach, Dyrektor Zarządzający Pionu Rozwoju Biznesu Banku Pocztowego:

Zdecydowanie zmieniamy oraz upraszczamy naszą ofertę w zakresie ROR i dostosowujemy ją do potrzeb młodych osób. Od 1 czerwca Bank Pocztowy będzie oferował jedno konto w trzech wariantach, z funkcjonalnościami oraz cennikiem dostosowanym do głównych segmentów Klientów. Dostosowując usługi do etapu życia Klientów chcemy zachęcić Ich do nawiązania z nami długoletniej współpracy. W najbliższym czasie pojawią się nowe rozwiązania w bankowości mobilnej, której rozwój przyspieszył na skutek pandemii Covid 19.