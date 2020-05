Huawei wypuszcza smartfon, który ma usługi Google. Ale jeszcze przed premierą możecie go kupić… taniej

Zeszłoroczne flagowce to zawsze łakomy kąsek. Oferują mimo wszystko trochę więcej niż średnia półka urządzeń, a jako że raptem kilkanaście miesięcy temu były na szczycie listy najlepszych urządzeń — nie zdążyły się jakoś specjalnie zestarzeć. I ich zakup zawsze kusi. A w formie takiej jak proponuje Huawei w swojej reedycji ostatniego ważnego smartfona z usługami Google — może kusić jeszcze bardziej – to pierwszy raz, gdy doczekał się takiego wariantu kolorystycznego. Oto nowy, poczciwy, Huawei P30 Pro New Edition!

Huawei P30 Pro New Edition: dzięki recyklingowi, Huawei wypuszcza smartfon z usługami Google

Recykling smartfonów nie jest zjawiskiem nowym — trwa od lat i to już taki standard, że producenci wypuszczają te same konstrukcje w nowych obudowach, pod nową nazwą. Zawsze to lepiej sprzedawać nowy telefon, niż taki sprzed kilkunastu miesięcy — można go trochę inaczej wycenić, można łatwiej z nowością trafić do użytkowników szukających idealnego urządzenia dla siebie. W przypadku Huawei P30 Pro New Edition jest jeszcze jedno „można”. Można wypuścić na rynek smartfon, który ma tak pożądane przez europejskich i amerykańskich konsumentów usługi Google. Ekipa Huawei więc nie próżnuje — i odkurza flagowca z zeszłej wiosny: tym razem oferując tylko jeden wariant i… nowy kolor urządzenia.

Huawei P30 Pro New Edition: więcej dobra na wyciągnięcie ręki

Huawei P30 Pro New Edition to właściwie to samo, doskonale Wam znane urządzenie, które recenzowaliśmy dla Was w zeszłym roku. Sprzęt powraca w jednej tylko konfiguracji: 256 GB na dane + 8 GB pamięci operacyjnej. Wraz z Huawei P30 Pro New Edition wracają jedne z najlepszych aparatów fotograficznych na rynku: Leica Quad Camera. Urządzenie dostanie też nową wersję oprogramowania — wszystko działać będzie pod kontrolą EMUI 10.1 opartej na dziesiątej odsłonie systemu operacyjnego od Google. Asem w rękawie sprzętu jest niewątpliwie dostęp do usług Google. Bo przez to, że praktycznie nic się w nim nie zmieniało — i konfiguracja taka została zaakceptowana przez Stany Zjednoczone — nic nie stoi na przeszkodzie, aby te były obecne na pokładzie. Nie oznacza to oczywiście, że zabrakło tam App Gallery — nic z tych rzeczy. Huawei P30 Pro New Edition oferuje oba sklepy z aplikacjami. Huawei P30 Pro New Edition sprzedawane będzie w trzech wariantach kolorystycznych: niebieskim (aurora), czarnym oraz debiutującym przy okazji P40 srebrnym (silver frost).

Smartfon trafi do przedsprzedaży m.in. w Niemczech już w najbliższy piątek — i wyceniony został tam na 749 euro (ok. 3420 PLN), do klientów zacznie trafiać w pierwszych dniach czerwca. Nie wiem czy to taka specjalna gratka, skoro zeszłorocznego Huawei P30 Pro w wariancie 256 GB można nabyć w popularnych polskich sklepach z elektroniką za mniej niż 3000 złotych. No chyba że jakoś specjalnie zależy Wam na nowym kolorze — wtedy trzeba czekać.

Źródło: informacja prasowa