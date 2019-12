Jedyne słowo ze zwiastuna było też moim komentarzem na jego temat. Nowy film Vegi – Bad Boy

Na kanałach społecznościowych Patryka Vegi pojawiła się pierwsza zapowiedź jego najnowszego filmu. Przyznam, że byłam trochę zaskoczona, gdy ją zobaczyłam. Vega raczej sporo mówi o swoich filmach, dość mocno nakręcając ich promocję, a do tej pory o Bad Boyu nie było nigdzie mowy. Jak łatwo można było się jednak domyślić po obejrzeniu zajawki, mamy tu do czynienia z Napastnikiem, o którym już wspominałam. Po prostu w międzyczasie musiał zmienić się tytuł. Szkoda. Bardziej podobał mi się ten pierwotny. Ale to nie mój film, muszę grzecznie uszanować decyzję Vegi. Poza tym, wszystko się zgadza. To zwiastun

Bad Boy w kinach już zimą 2020

Bad Boy opowie widzom o środowisku polskiej piłki nożnej i kibicach. W rolach głównych zobaczymy m.in. Zbigniewa Zamachowskiego (Polityka, Cześć, Terska), Piotra Stramowskiego (Pitbull, Botoks) oraz Antoniego Królikowskiego (Polityka, Karbala). Zdjęcia do Napastnika ruszyły we wrześniu. Sam Vega porównuj własną produkcję do Piłkarskiego Pokera Zaorskiego z 1989 roku. W filmie mogliśmy oglądać przekupnych sędziów i nieuczciwych działaczy i prezesów klubów piłkarskich. To, że Vega będzie bardzo się starał, aby pokazać rozmaite brudy sportowego świata, jest oczywiste.

Patryk Vega stworzył obraz odzwierciedlający 1:1 scenę polityczną w Polsce?

Oczywiście musimy poczekać na pełny zwiastun, a potem na pełny film, ale na razie… nie mam żadnych odczuć. Po sposobie montażu oraz ścieżce dźwiękowej wyraźnie widać, że Vega bardzo, chciał żebyśmy się tym filmem przejęli. Ma być dreszczyk emocji, ma być kontrowersyjnie, drogo i gwałtownie. Niby wszystko fajnie, ale co z tego? I czym to się różni od poprzednich jego produkcji? Tematyka to trochę za mało, aby móc rzeczywiście odróżnić jego filmy. Patryk Vega to jednak Patryk Vega. Prawdziwy biznesmen. Doskonale wie co robi i już teraz jestem pewna, że na Bad Boya wybierze się cała masa Polaków. Cóż, zobaczymy, czy reżyser wreszcie nas czymś zaskoczy.