Uzależnienie od komunikatorów czuję najbardziej kiedy te mają awarię

Zauważyliście, co dzieje się w sieci kiedy popularne komunikatory internetowe łapią nawet chwilową czkawkę i przestają działać? Doskonały przykład mieliście kilka dni temu kiedy facebookowe programy do wymiany tekstu, obrazków i filmów nie funkcjonowały tak, jak należy. Przy okazji awarię zaliczył również Instagram, na którym nie dało się wymieniać wiadomości i odświeżać „tablicy”. Przeglądając RSS-y, jeszcze do dziś widzę newsy poświęcone tej krótkiej awarii. A przecież nic się nie stało, wszystko wróciło do normy.

Podobno pierwszym krokiem do walki z jakimkolwiek uzależnieniem jest przyznanie się do niego. I ja się przyznaję, jestem uzależniony od komunikatorów internetowych, które stały się dla mnie podstawowym sposobem kontaktu zarówno ze znajomymi, jak i w życiu służbowym. Tylko czy słowo „uzależnienie” jest tu odpowiednie? Nie korzystam z nich przecież dla zabicia czasu czy złudnej przyjemności – są po prostu świadomy wyborem i uruchamiam je po to, żeby kontaktować się z innymi osobami. Owszem, wciąż dzwonię, ale bardzo często korzystając właśnie z komunikatora, zdarza mi się też nie zapisywać numerów telefonów w kontaktach na smartfonie. Wystarczy, że „mamy się w znajomych na Facebooku”, więc możemy do siebie zadzwonić z samym audio albo korzystając z aparatu w smartfonie również na wideo. Jakość połączenia bywa czasem gorsza, ale jest to dla mnie szybsze i wygodniejsze. A najlepiej kiedy po prostu piszę, widzę kiedy ktoś odczytał wiadomość lub gdy odpowiada. Ostatniego SMS-a wysłałem w 2020 roku i jestem bardzo ciekawy czy przed końcem pierwszego kwartału tego roku to się zmieni.