Tak to już jest w świecie technologii, że nawet firma o ugruntowanej renomie i dużym doświadczeniu we wprowadzaniu innowacji na rynek potrafi, kolokwialnie mówiąc, „zaspać” bądź też źle ocenić trendy i postawić na nie tę technologię, co powinni. Do czego to może doprowadzić pokazał chociażby przykład Nokii bądź HTC – kiedyś wielkich marek, a dziś cieniem samych siebie sprzed lat. Nikt nie chce popełniać takich błędów, dlatego często możemy obserwować wręcz stadną pogoń niektórych producentów za poszczególnymi rynkowymi nowościami. W końcu nigdy nie wiadomo, która z nich będzie „the next big thing”. Dlatego też w przypadku producentów telefonów ostatnio widzimy nie tylko pojedynek na obiektywy czy szybkość ładowania, ale też na rzeczy często niezwiązane z ich „corowym” biznesem.

Huawei szykuje grunt pod własny autonomiczny samochód

Najnowsze przecieki sugerują, że chiński Huawei chce dołączyć się do wyścigu po autonomiczny pojazd. Według Gizchina producent złożył już patenty m.in. na system prowadzenia pojazdu i sposób jego ładowania. Są to oczywiście dopiero pierwsze przymiarki i nie wiadomo, kiedy takiego pojazdu możemy się spodziewać, ale przykład Apple pokazuje, że od złożenia pierwszego patentu do ogłoszenia produkcji może minąć spooooooro czasu. Nie mamy się więc co spodziewać takiego pojazdu w najbliższych latach.