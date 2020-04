Apple pracuje nad… oknami. I to nie takimi z Windowsa

Apple powoli i sukcesywnie składa patenty na kolejne elementy swojego autonomicznego pojazdu. Najnowszy z nich sprawia, że perspektywa stworzenia "Samochodu by Apple" staje się bardzo realna.

Apple Car, iCar, czy też jakakolwiek inna nazwa nie wchodziłaby w grę, samochód od Apple jest powodem do plotek już od lat. I o ile można się spierać, kiedy ujrzymy rzekomy pojazd, o tyle kwestia „czy” wydaje się być już dawno przesądzona. Na przestrzeni ostatnich lat mogliśmy obserwować bowiem zbyt wiele przygotowań ze strony firmy do stworzenia własnych czterech kółek, by można było mówić o przypadku bądź prób pozyskania jak największej liczby patentów do późniejszej batalii w sądzie. Tym bardziej, że informacje jakie do nas docierają, dotyczą pomysłów na bardzo integralne części auta, dlatego nie może być mowy o tym, że chodzi tu np. o rozszerzenie funkcjonalności CarPlay.

Windows by Apple – fakt, nie fikcja

Jak donoszą źródła, najnowszy patent firmy z Cupertino dotyczy… szyb. Tak, firma specjalizująca się w sprzęcie komputerowym opatentowała właśnie swoją wizję szyby samochodowej. Jednak, jako że to Apple, szyba ta nie mogła być po prostu zwykłym kawałkiem szkła. Według pomysłu projektantów miałaby ona być (oczywiście) inteligentna. Dzięki tym, że pomiędzy warstwami szkła znajdowałyby się powłoki ciekłokrystaliczne (Apple nie precyzuje, z czego dokładnie miałyby być wykonane) takie okno miałoby możliwość zmiany swoich parametrów – przyciemnienia, reflektywności czy zamglenia. Parametry te mogłyby zostać ręcznie kontrolowane przez użytkownika, bądź ustawiane przy użyciu (a jakże) szeregu sensorów. Co ciekawe – szyba taka jednocześnie miałaby działać jak lustro weneckie. Innymi słowy – jeżeli chcemy, by z zewnątrz nikt nie widział wnętrza naszego samochodu, a jednocześnie chcielibyśmy zachować pełną widoczność bez nawet minimalnego przyciemnienia – szyby Apple nam to umożliwią. Nieźle.

Apple krok po kroku składa swój samochód

Inteligentne szyby to oczywiście nie pierwszy patent firmy związany z branżą motoryzacyjną, a nawet nie pierwszy związany z szybami. Już jakiś czas temu informowaliśmy o tym, że szyba przednia według Apple będzie dostarczała informacji w rozszerzonej rzeczywistości. Ostatnio mogliśmy podziwiać także system, robiący z iPhonów kluczyki do nowych samochodów. Hipotetyczny pojazd Apple miałby być także w pełni autonomiczny. Właśnie dlatego rok temu firma przejęła za ponad 70 mln dolarów startup Drive.ai. Być może z tego też powodu nie usłyszeliśmy jeszcze o żadnym patencie dotyczącym kierownicy.

Jak widać, dotychczasowe patenty dotyczyły raczej sfery oprogramowania samochodu. Automatycznie przyciemniająca się szyba jest jednak elementem fizycznym, który nie może być „ot tak” montowany w innych pojazdach, tak jak system otwierania za pomocą smartfonów. Oznacza to, że Apple na poważnie zabiera się za konstruowanie swojego pojazdu.

Jak zapatrujecie się na pomysł „Windows made by Apple”?

Źródło: CNET