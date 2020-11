To czeka mnie albo wymiana, albo regeneracja. Cenowo wychodzi niemal tak samo. Zepsuta skrzynia automatyczna oznacza generalnie unieruchomiony samochód, konieczność wezwania lawety (tego się nie ciągnie, ani nie pcha…) i niezwykle kosztowną naprawę. W tym momencie zdaję sobie sprawę, że musiałbym wtedy zapłacić jakieś 3/4 wartości auta. Jak wspomniałem – auto nie jest nowe, jest pełnoletnie. Ale to piękny, wygodny i funkcjonalny czołg.

Czytaj więcej: Netflix bije rekordy, ale to już nie jest ta sama usługa

Dlaczego nie manual? Bo jeżdżę w mieście, a z manualną skrzynią już miałem do czynienia. Nie, nie jest tak, że za nic w świecie nie wsiadłbym do samochodu z takim rodzajem przekładni – wręcz przeciwnie. Nie wyobrażam sobie takiego auta jak chociażby Volvo S60I R z automatyczną skrzynią biegów. Tam manual pozwala na wykrzesanie z pojazdu stu procent dostępnej mocy. Skoro „R”-ka od Volvo ma służyć do ostrzejszej jazdy, to akurat w tym przypadku „wajchowanie” jest jak najbardziej wskazane.

Ale, czy sportowy charakter auta z góry oznacza, że powinien być w nim zainstalowany „manual”? Oczywiście, że nie. Zdaję sobie sprawę z tego, że nowoczesne samochody sportowe lub z zacięciem sportowym często są wyposażone w bardzo szybkie skrzynie o dużej ilości przełożeń, co z kolei warunkuje mniejsze spalanie, wyższy komfort jazdy i większą frajdę. Opcjonalnie, można wykorzystać manetki do manualnej zmiany biegów – to już standard w pojazdach wyższej klasy. Są ludzie, którzy nie wyobrażają sobie powrotu do manuala po takim spotkaniu.

I ja również ich rozumiem – mam czasami okazję jeździć właściwie nowym autem z automatem. I jest ogromna różnica. Nie jest to może tak wielkie auto jak moje „podstawowe”, ale technologia i postęp robią swoje. „Czucie” auta jest zupełnie inne – może i czasami czuję się osaczony przez elektronikę, a dotykowe ekrany mnie irytują (pokrętełka są znacznie wygodniejsze, basta). Ale automat działa tam zupełnie inaczej. Biegów jest więcej, szybciej się zmieniają, no i nie ma efektu „przeciągania” obrotów. Nie ma nic gorszego, niż drąca się (ale nie przyspieszająca) R-szóstka.

(a może i jest? Na przykład R-czwórka?)

Czytaj więcej: Jednak nie wszyscy klienci, którzy kupią iPhone 12 w sklepie skorzystają z 5G