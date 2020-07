PKO BP pozwoli wygodnie i bezpiecznie kupić samochód. Poznajcie Automarket

Jak informują przedstawiciele PKO BP, Automarket jest pierwszą tego typu platformą w Polsce. Integruje ona elektroniczne kanały banku — serwis iPKO oraz aplikację mobilna IKO. Samochody dostępne w Automarkecie pochodzą nie tylko z zasobów grupy Kapitałowej Banku, ale także od dealerów od lat współpracujących z PKO BP. W planach jest rozbudowanie partnerstwa o kolejnych, a to umożliwi jeszcze szerszy dostęp do pojazdów w jednym miejscu.

PKO Bank Polski konsekwentnie realizuje ogłoszoną pół roku temu strategię i zmienia się w platformę bankową. Chcemy, aby nasi klienci, mogli załatwiać swoje codzienne sprawy bezpiecznie i bez wychodzenia z domu. Uruchomiona dziś platforma Automarket to kolejny krok w tym kierunku. Dzięki dostępowi do zaawansowanych technologii IT i dużej skali działania, mogliśmy stworzyć pierwsze w Polsce narzędzie, które przenosi do świata cyfrowego cały proces zakupu nowych i używanych aut: od wyboru właściwej oferty, przez realizację płatności lub wybranie sposobu finansowania, po dostawę samochodu pod wskazany adres.