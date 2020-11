Audio Pro A26 – od tego zacznij budowę kompleksowego audio w domu

Rozbudowany system komputerowy

W przypadku użycia A26 przy komputerze, pozwalają one na naprawdę wiele. Ich naturalna charakterystyka sprawia, że sprawdzą się nie tylko jako po prostu kolumny do multimediów, ale też – jako monitory stereo do amatorskiej i półprofesjonalnej obróbki audio. Tutaj też możemy rozbudować nasz zestaw i dopasować go do pomieszczenia w którym jesteśmy. Dodatkowym plusem jest tu oczywiście bardzo prosta możliwość wyboru, które urządzenia mają aktualnie grać.

I to chyba najlepiej oddaje to, czym jest A26. Dla mnie to bardzo dobry wybór dla osób, które chcą być pewne, że za wydane pieniądze otrzymają wysokiej klasy urządzenie, które dzięki swojemu brzmieniu sprawdzi się w przypadku wielu różnych zastosowań. Ponadto, jest to też dobry produkt dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z wysokiej klasy systemami audio, ponieważ A26 może zastąpić zestaw hi-fi, a mnogość portów i sterowanie poprzez aplikacje znacznie ułatwia dopasowanie go dokładnie do swoich potrzeb. Finalnie, jest to tez bezpieczna inwestycja na przyszłość. Nieważne bowiem, w którą stronę będziemy chcieli rozbudować nasze domowe audio – czy to w kierunku multiroom sound system, czy może klasycznego stereofonicznego hi-fi, czy też w stronę kina domowego – A26 znajdzie tam swoje miejsce.

Materiał powstał we współpracy z Top HiFi & Video Design, dystrybutorem Audio Pro w Polsce