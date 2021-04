Asystent głosowy Spotify będzie służył do zbierania naszych danych. Po co? Do reklam oczywiście

Dosłownie kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że Spotify ma zamiar wprowadzić dla wszystkich użytkowników możliwość komunikacji z aplikacją za pomocą głosu. Funkcje asystenta głosowego mają być stricte związane z muzyką. Ma on pozwalać zmieniać utwory, wybierać je, dodawać do playlisty czy też – zmieniać ich kolejność na listach. Nic skomplikowanego, ale jak wiemy, jako że wszyscy duzi producenci asystentów głosowych (Google, Apple, Amazon) mają swoje usługi streamingowe, naturalnym jest, że Spotify nie chce polegać w tej kwestii na konkurencji, która w niektórych przypadkach mocno ogranicza możliwości swoich asystentów jeżeli chodzi o zarządzanie Spotify. Jednak Spotify to nie fundacja make_a_wish i asystent głosowy musi służyć też zyskom firmy. Jakim?

Dzięki naszym nagraniom Spotify spersonalizuje nam reklamy

Trzy dni temu, we wpisie poświęconym wprowadzeniu asystenta na rynek zaznaczyłem, że pierwszą rzeczą, jaką zrobię, będzie wyłączenie go. Dlaczego? No cóż, napisałem wtedy, że w przypadku asystentów głosowych „że jeżeli tylko jest to możliwie, firmy wyciągną z nagrań każdą dostępną informację, by tylko ją skomercjalizować z naruszeniem naszej prywatności„. Można powiedzieć, że jest to dobry moment, by napisać „a nie mówiłem?”. Firma opublikowała bowiem FAQ, w którym potwierdza moje obawy.