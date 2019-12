Zenbook 14 – 5 rzeczy, którymi zaskoczy Cię 14-calowy laptop

Co robi Asus? Jeden z najmniejszych 14-calowych laptopów na świecie, który swoimi kompaktowymi wymiarami pasuje do bycia określanym jako wspomniana „trzynastka”. Udało się to osiągnąć dzięki bezramkowemu ekranowi NanoEdge. I faktycznie, już na pierwszy rzut oka ramki o szerokości 2,9 mm wydają się niezwykle cienkie, dzięki czemu wyświetlacz zajmuje aż 92% frontu obudowy. 319 na 199 na 16,9 milimetra to zdecydowanie kompaktowe wymiary, co w połączeniu z wagą jedynie 1,26 kilograma sprawiają, że bardzo łatwo zapomnieć o ZenBooku 14 kiedy ten leży sobie wygodnie w plecaku. I to jest rzecz, którą w swojej pracy doceniam bardzo mocno – czasami mocniej niż wszystko inne.

Dwa. Mocy Ci w nim nie zabraknie

No fajnie, fajnie – laptop jest niewielki, lekki – ale co z tego jeśli na większości takich kompaktowych komputerów jedyne co można robić, to włączyć 2-3 karty w przeglądarce (ach ten Chrome) czy obejrzeć film na YouTube? No raczej niewiele, szczególnie kiedy trzeba coś na szybko zmontować w Adobe Premiere Pro, zaliczyć nowe zadania w Fortnite czy obrobić zdjęcie do artykułu. I tu ZenBook 14, którego sprawdzałem bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. W środku znalazłem procesor Intel Core i7-10510U, 16GB pamięci pracującej w trybie dual pamięci RAM LPDDR3 2133 MHz i kartę graficzną Nvidia MX250 wspieraną zintegrowaną grafiką Intel UHD. Do tego dysk SSD o pojemności 512GB, obsługa WiFi 6 oraz Bluetooth 5.0. Powiem szczerze, że w tak kompaktowym komputerze te podzespołu nie tyle robią wrażenie, co gwarantują płynną pracę, można się też pokusić o bardziej wymagające zadania. Jasne, nie każdy będzie w ten sposób korzystał z komputera, ale uwierzcie mi – lepiej mieć zapas mocy, niż kląć pod nosem na jej brak.









Trzy. Ma gładzik z ekranem

Lubię patrzeć jak rozwija się branża a poszczególne firmy wprowadzają nowości czy ciekawe rozwiązania do swoich urządzeń. I dalej jestem pełen podziwu dla tego, kto wymyślił dodatkowy ekran w gładziku. ZenBook 14 posiada ScreenPad 2.0, czyli dotykowy, mierzący 5,65 cala ekran, który umieszczono w miejscu płytki zastępującej myszkę. Ale spokojnie, z jego poziomu dalej da się sterować systemowym kursorem Windowsa.