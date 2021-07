Aston Martin Valhalla ma być pogromcą torów, 950 KM to tylko początek

Aston Martin Valhalla to mimo wszystko nadal inżynieryjny majstersztyk. Szkielet wykonany z włókna węglowego ma zapewnić nie tylko większą sztywność, ale również mniejszą wagę. Podporządkowano temu zresztą całą konstrukcję dzięki czemu waga na sucho ma nie przekroczyć 1550 kg. W połączeniu z napędem hybrydowym, na który składa się silnik V8 o pojemności 4 litrów produkowany przez Mercedesa oraz dwa silniki elektryczne zapewnia to niebagatelne osiągi. Motor benzynowy generuje 750 KM i kręci się do 7200 RPM, a wspomagany jest przez silniki elektryczne o mocy 204 KM, jeden zamontowany na przedniej osi, a drugi przy skrzyni biegów napędzając oś tylną. W sumie taki zestaw jest w stanie dostarczyć 954 KM i ponad 1000 Nm momentu obrotowego. W rezultacie przyśpieszenie do 100 km/h będzie trwało tylko 2.5 sekundy, a prędkość maksymalna do 330 km/h. Za przeniesienie napędu odpowiada ośmiostopniowa skrzynia automatyczna, pozbawiona biegu wstecznego dla oszczędzenia wagi. Możliwość poruszania się do tyłu daje silnik elektryczny zamontowany na przedniej osi. Tak samo jest wykorzystywany gdy auto porusza się w trybie elektrycznym, w którym może rozpędzić się do 130 km/h i przejechać bagatela…. 14 km.