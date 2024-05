Znaleźli ponad 27 000 nowych asteroid. Niektóre mogą zagrażać Ziemi

Naukowcy od lat monitorują asteroidy, które potencjalnie mogą zagrażać Ziemi. Bacznie obserwują przestrzeń wokół naszej planety w poszukiwaniu potencjalnie niebezpiecznych obiektów — i chwała im za to. Ludzie mają jednak to do siebie, że są omylni i niedokładni. Natomiast sztuczna inteligencja mocno rozszerza nasze możliwości i tak stało się też tym razem. Odkryto 20 000 nowych asteroid, spośród których pewna część może być zagrożeniem dla Ziemi.

Algorytm Tracklet-less Heliocentric Orbit Recovery (tu udało się "wykręcić" bardzo ładny akronim: THOR), oparty na analizie ponad 400 000 archiwalnych obrazów nieba, umożliwił naukowcom odkrycie ponad 27 000 asteroid, które dotychczas nie znalazły się na radarach naukowców. Do badań wykorzystano potężne zasoby obliczeniowe i usługi osadzone w infrastrukturze Google Cloud: dzięki temu THOR mógł skutecznie przetwarzać ogromne ilości danych, identyfikując nawet naprawdę małe, pojedyncze obiekty znajdujące się wokół Ziemi.

Większość nowo odkrytych obiektów znajduje się w pasie asteroid między Marsem a Jowiszem, ale wykryto także kilka takich, których trajektorie mogą się przecinać z orbitą Ziemi. Owe obiekty stanowią szczególny obiekt zainteresowania ze strony naukowców, ponieważ ich potencjalna kolizja z naszą planetą mogłaby mieć katastrofalne skutki. Chyba wielu z Was oglądało filmy katastroficzne: jeżeli nie doszłoby do całkowitej zagłady Ziemi, to z pewnością ocalali nie mieliby łatwego życia po takim incydencie.

THOR to jednak tylko jedno z narzędzi opartych na AI, które stanowią swego rodzaju "game changer" w zakresie monitorowania obiektów mogących zagrozić Ziemi. HelioLinc3D także wspiera naukowców i ma na koncie pewne sukcesy w identyfikowaniu potencjalnie niebezpiecznych obiektów. Algorytm szkolono na zdjęciach pochodzących z teleskopu Hubble'a — dzięki niemu naukowcy odkryli tysiące nowych asteroid, w tym te, które mogą zbliżyć się do Ziemi na niebezpiecznie odległości.

Istnieją też inne projekty, które wykorzystują sztuczną inteligencję do odkrywania asteroid. Między innymi warto zwrócić uwagę na obserwatorium im Very C. Rubin w Chile, które planuje uruchomienie 8,4-metrowego teleskopu i będzie on monitorować niebo na południu. Tam również zostanie zaimplementowane oprogramowanie podobne do algorytmów THOR i HelioLinc3D - naukowcy spodziewają się więc odkrycia nawet 2,4 miliona asteroid w ciągu pierwszych sześciu miesięcy działalności.

AI odgrywa ogromną rolę w astronomii. Dzięki możliwości przetwarzania ogromnych ilości danych w krótkim czasie umożliwia naukowcom szybkie identyfikowanie i monitorowanie asteroid, co nie byłoby możliwe przy użyciu tradycyjnych metod — takich, jakimi dysponowaliśmy dotychczas. Wraz z ciągłym rozwojem AI, naukowcy mogą być pewni, że będą w stanie lepiej chronić nas przed niebezpiecznymi obiektami. Rewolucja oparta na sztucznej inteligencji dopiero się zaczęła, a my możemy pochwalić się już przeogromnymi sukcesami. Wygląda na to, że tego typu odkryć będzie znacznie więcej, niż nam się wydaje.