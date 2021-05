Sam początek „Armii umarłych” to próba nakreślenia sytuacji, z jaką później zmierzą się główni bohaterowie. Podczas tajemniczego transportu dochodzi do wypadku – niemal artyleryjski konwój nie jest w stanie poradzić sobie z przewożonym osobnikiem, który wydostaje się na wolność. Wszystko dzieje się niedaleko dużego skupiska ludzi w Las Vegas, więc można spodziewać się, że sytuacja szybko wymknie się spod kontroli, ale nie na tyle, jak w pozostałych produkcjach o zombie. Zamiast post apokaliptycznego świata, mamy post apokaliptyczne Las Vegas, które zostaje objęte kwarantanną i strefą buforową, gdzie niezarażeni uchodźcy czekają na możliwość wyjazdu.

Rządzący decydują się na definitywne rozwiązanie: zrzucą bombę nuklearną na Las Vegas, by raz na zawsze zażegnać niebezpieczeństwo. Zanim to jednak nastąpi, zespół zebrany przez Scotta Warda (Dave Bautista) przyjmuje zadanie zakładające przedostanie się do zamkniętej strefy i wyprowadzenie ze skarbca kasyna ponad 200 mln dolarów. Kompletowanie składu zajmuje w filmie chwilę, momentami bywa zabawne, a ekipa jest naprawdę zróżnicowana pod wieloma względami, co jest miłym aspektem w późniejszej części filmu. W obsadzie znaleźli się raczej mało znani Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Tig Notaro, Raúl Castillo, Huma Qureshi, Samantha Win, Richard Cetrone oraz Michael Cassidy. Po twarzach powinniście za to poznać Hiroyuki Sanadę oraz Garreta Dillahunta.