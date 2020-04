Dark Sky jest znaną aplikacja pogodową, która wykorzystuje pomiary z lokalnych czujników do pokazywania dokładnych danych na temat warunków atmosferycznych w danym regionie. W branży mówiło się, że jest to najdokładniejszy program pogodowy dostępny na smartfony. Widać tak samo uznało Apple, które postanowiło, że tak dokładne informacje powinny być dostępne jedynie dla użytkowników systemu iOS. W związku z tym firma postanowiła wykupić aplikację, o czym jej twórcy informują na swoim blogu. Nie pada tam co prawda kwota, jaką Apple zapłaciło deweloperom, ale udostępnione są informację o przyszłości programu.

Dark Sky opuszcza Androida

Jeżeli chcieliście pobrać aplikację Dark Sky – już nie możecie. Wraz z ogłoszeniem zakupu zniknęła ona ze Sklepu Play. A co jeżeli ktoś ma już program na swoim urządzeniu? Twórcy zapowiedzieli, że sama aplikacja jak będzie aktywna do 1 lipca, po czym także zostanie deaktywowana. Jeżeli do tego czasu pozostaną jeszcze użytkownicy z aktywnymi subskrypcjami – otrzymają oni zwrot części środków. Od dziś API programu nie przyjmuje już też nowych zapisów. Jeżeli ktoś z niego korzysta, ma czas na zmianę do końca 2021 roku.

So Apple just bought the best weather app, Dark Sky, and they're shutting down the Android version. Booooooo (RIP)https://t.co/EQTFWJjUlj pic.twitter.com/1o2pi4bzU1 — Marques Brownlee (@MKBHD) March 31, 2020

Można robić inaczej

Zapewne pamiętacie, że nie tak dawno Apple kupiło także inną popularną aplikację – Shazama. W tamtym okresie pojawiło się bardzo dużo plotek o wyłączności programu tylko dla użytkowników iOS. Zarówno Apple jak i twórcy szybko je zdementowali, a sama aplikacja nie tylko pozostała dostępna dla urządzeń z Androidem, ale wręcz – jej rozwój jest tam szybszy niż u Apple. Pozostaje więc pytanie, dlaczego Dark Sky tak szybko znikł ze Sklepu Play. Jedynym wyjaśnieniem, które przychodzi mi do głowy jest fakt, że Apple po wygaśnięciu API programu wcieli zespół Dark Sky w swoje struktury, aby informacje przez nich zbierane były dostępne za darmo dla wszystkich posiadaczy urządzeń z iOS.

Czy tak będzie? Na odpowiedź przyjdzie nam nieco poczekać.